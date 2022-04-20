Zwei Unternehmen, eine Vision – Norix IT Support & Webdesign startet neu durch

Die PHofer-EDV freut sich, die Übernahme der Webagentur Febele bekannt zu geben. Mit dieser Fusion und dem umfassenden Rebranding entsteht die neue Marke “ Norix IT Support & Webdesign“.

Gemeinsam bündeln wir unsere Kompetenzen, um Ihnen noch besseren Service und innovative IT-Lösungen aus einer Hand zu bieten.

Ziel ist es, Kunden noch umfassender und mit gewohnt hoher Qualität in den Bereichen IT-Support, Webdesign und Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu betreuen.

Mit der Zusammenführung von PHofer-EDV und Febele wurde nicht nur die Marke neugestaltet, sondern auch das Leistungsangebot deutlich ausgebaut.

Norix IT Support & Webdesign bietet ab sofort professionelle Suchmaschinenoptimierung an, um die Sichtbarkeit von Unternehmen im Internet nachhaltig zu verbessern. Dabei steht die individuelle Beratung und eine maßgeschneiderte Umsetzung im Mittelpunkt. Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung beider Unternehmen, die nun gebündelt unter einer starken Marke auftreten.

So profitieren Sie künftig nicht nur von professionellem Webdesign, sondern auch von zuverlässiger IT-Betreuung, auf gewohnt hohem Qualitätsniveau.

Darüber hinaus erweitert Norix sein Sortiment um hochwertige und originale Laptop-Ersatzteile, die bequem über den neuen Onlineshop shop.norix.at erhältlich sind.

Ab dem 1. Januar 2026 wird Norix IT Support & Webdesign zudem als eingetragenes Unternehmen firmieren, um das Vertrauen der Kundinnen und Kunden weiter zu stärken. Ein weiterer Meilenstein ist die Eröffnung eines neuen Standorts im Herbst 2026 in Wien 21.

Damit setzt Norix einen wichtigen Schritt, um vor Ort als zentrale Anlaufstelle für qualitativ hochwertigen IT-Service und Beratung präsent zu sein.

Norix IT Support & Webdesign freut sich auf die kommenden Herausforderungen und darauf, seine Kundschaft mit innovativen Lösungen und persönlichem Service zu überzeugen.

Für weitere Informationen und Anfragen steht Ihnen unser Team jederzeit unter office@norix.at zur Verfügung.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit Ihnen!

Norix IT Support & Webdesign

E-Mail: office@norix.at

Webshop: shop.norix.at

Webseite: norix.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Norix IT-Support & Webdesign

Patrick Hofer

Donaufelder Straße 99

1210 Wien

Österreich

fon ..: +4314230170

web ..: https://norix.at/

email : office@norix.at

Norix IT-Support & Webdesign unterstützt Unternehmen mit IT-Betreuung, Webdesign und Suchmaschinenoptimierung (SEO) aus einer Hand.

Unser Portfolio umfasst IT Wartung, Netzwerk- und Serverbetreuung, Fernwartung, Computerhilfe sowie PC und Laptop reparatur.

Im Webdesign setzen wir auf nutzerfreundliches Responsive Design, Performance-Optimierung und klare Inhalte.

In der SEO betreuen wir technisch und inhaltlich – inklusive lokaler Sichtbarkeit, Monitoring und Reporting.

Ergänzend liefern wir originale Laptop-Ersatzteile.

Unternehmen profitieren von persönlicher Beratung, transparenten Prozessen und passgenauen Lösungen – regional vor Ort, österreichweit per Fernwartung und im gesamten DACH-Raum; zudem betreuen wir bereits internationale Kundschaft.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Norix IT-Support & Webdesign

Herr Patrick Hofer

Donaufelder Straße 99

1210 Wien

fon ..: +43 1 423 01 70

web ..: https://norix.at/

email : office@norix.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

