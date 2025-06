ZWEITE AUFLAGE DES FERAL FOLK FESTIVAL – 30. August 2025 auf der Berliner Freilichtbühne Weißensee

Das Berliner Feral Folk Festival geht am 30. August 2025 auf der Freilichtbühne Weißensee in die zweite Runde.

Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe des Feral Folk Festivals im letzten Jahr geht es am 30. August 2025 auf der Freilichtbühne Weißensee in die zweite Runde. Insgesamt neun internationale Singer- / Songwriter aus der Berliner Folk- und Alternative-Szene sorgen für den ganz besonderen Flair dieses kleinen, aber feinen Festivals. In Unterstützung des Weißenseer Musikstudio „Famous Gold Watch“ präsentiert sich ein handverlesenes Line-up an Bands und Künstlern: James Michael Rodgers, Kiki Annette, Daisy Blind Man, Elsdeer, Rufus Coates & Jess Smith, Roxy Rawson, Kilkelly, Robert John Hope und Marla Moya.

Organisiert wird diese „vielversprechende Neuentdeckung im Berliner Festival-Kalender“ (schubladenfrei.com) von den britischen Musiker*innen Roxy Rawson und Cameron Laing. Das Festival versteht sich als Plattform zur Sichtbarmachung herausragender Folk- und Folk-naher Künstler mit Schwerpunkt auf in Berlin ansässigen FLINTA-Künstler*innen, um ihre Musik einem breiteren Publikum zu präsentieren. Besucher wie Medien zeigten sich im letzten Jahr begeistert über den Festival-Neuzugang, der „das Beste an Folk, Folk-Noir, Indie- und Independent-Musik in Berlin zeigt.“ (indie.berlin)

Das renommierte Berliner Famous Gold Watch Studio engagiert sich leidenschaftlich für die professionelle Förderung von Underground-Künstlern in Berlin – insbesondere von Frauen und geschlechtsspezifischen Musiker*innen. Das Studio setzt damit seine Unterstützung des Festivals fort, das ursprünglich als Teil des vom Music Board Berlin geförderten „Pop im Kiez“ entstanden ist. Am 30. August 2025 wird die Freilichtbühne Weißensee erneut Schauplatz des Berliner Musikfestes – dieses Mal jedoch draußen auf der großen Hauptbühne. Neun außergewöhnliche und inspirierende Acts bieten ein Programm mit musikalischer Tiefe, emotionaler Authentizität und künstlerischer Vielfalt.

Die Fortsetzung des Feral Folk Festivals ist ein wichtiger Schritt zur Etablierung eines dauerhaften, jährlich stattfindenden Kulturereignisses, das die Berliner Alternativ- und Folkszene zeigt – abseits des Mainstreams, mit dem Fokus auf künstlerische Integrität und gesellschaftliche Relevanz.

Line-up 2025:

_James Michael Rodgers, Kiki Annette, Daisy Blind Man, Elsdeer, Rufus Coates & Jess Smith, Roxy Rawson, Kilkelly, Robert John Hope, Marla Moya_

Datum: Samstag, 30. August 2025

Ort: Freilichtbühne Weißensee, Große Seestraße 10, 13086 Berlin

Ticketpreis: 15 Euro

Weitere Infos: https://www.universe.com/events/feral-folk-festival-tickets-YP9WLJ?ref=share-widget-buffer

