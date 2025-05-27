  • Zweites Rig, mehr Meter, mehr Daten: Formation Metals treibt Goldprojekt N2 Richtung Ressource voran

    BildFormation Metals (CSE: FOMO; Deutschland: VF1) hat ein zweites Bohrgerät auf sein Flaggschiffprojekt, das N2 Gold Project („N2“), in Québec mobilisiert. Damit will Formation das laufende Bohrprogramm beschleunigen, das insgesamt auf 30.000 Meter ausgelegt und nach Unternehmensangaben vollständig finanziert ist. Der Schritt zielt darauf ab, die aktuell laufende Phase 1 mit rund 14.000 Metern schneller umzusetzen und damit die Grundlage für die nächste wichtige Projektstufe zu legen: eine erste, nach NI 43-101 erstellte Ressourcenschätzung schon im dritten Quartal 2026!

    Nach Angaben von Formation Metals verfügt das Unternehmen über ein Betriebskapital von rund 12,1 Mio. CAD und ist schuldenfrei. Unter Berücksichtigung von Steueranreizen der Provinz Québec beziffert Formation Metals das Explorationsbudget für 2025/2026 auf rund 8,1 Mio. CAD, sodass dem angekündigten, aggressiveren Bohrprogramm nichts im Weg steht. In den kommenden Wochen sollen zudem erste Analyseergebnisse (Assays) aus den bisherigen Bohrungen veröffentlicht werden; diese erwartet das Unternehmen ab der kommenden Woche.

    Zweites Rig, mehr Meter, mehr Daten: Formation Metals treibt Goldprojekt N2 Richtung Ressource voran

