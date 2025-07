Zweites starkes Halbjahr für Uran erwartet

Uran gehört zu den Rohstoffen, bei denen die Nachfrage unelastisch ist. Das strukturelle Angebotsdefizit verstärkt sich gerade.

Im Juni ist der Spot-Uranpreis um fast zehn Prozent nach oben gegangen. Auch Uranaktien haben vielfach stark zugelegt. Substitutionsrisiken existieren beim Uran nicht und da die Vertragsaktivitäten noch immer eher gering sind, sind Experten für das zweite Halbjahr 2025 positiv eingestellt. Es ist nämlich so, dass die Versorgungsunternehmen im laufenden Jahr sich weniger als ein Drittel dessen gesichert haben, was erforderlich ist, um den Bedarf zu decken. Geschuldet ist dies wohl vor allem politischen Unsicherheiten. Hier sollte also ein Nachholbedarf entstehen. Und meist ist der Sommer in Sachen Uranverträge eher ruhig, was man auch als Saisonalität interpretieren kann.

Länder, die große Mengen Uran produzieren, gibt es nicht so viele. Kasachstan ist bekanntlich der größte Produzent auf der Erde, bedeutend ist auch Russland, wo Rosatom einen bedeutenden Akteur darstellt. Uran kommt auch aus China, Kanada und Australien (Platz drei bei der Produktion, aber mit den größten Uranvorkommen ausgestattet). In Afrika bedeutsam sind Namibia und Niger. Die nigerianische Regierung macht aktuell von sich Reden, denn sie will eine Uranmine verstaatlichen, welche über eine der größten Uranvorkommen des Landes verfügt.

Dass der Uranverbrauch steigen wird, da sind sich die Branchenkenner ziemlich einig. Die Energiewende sowie der wachsende Energiebedarf zum Beispiel im Bereich Rechenzentren sind dafür verantwortlich. Zu sehen ist dies auch an den diversen Vereinbarungen die etwa Google mit Partnern getroffen hat, um sich Energie zu sichern.

In Uran investieren können Anleger zum Beispiel mit IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ -. Das Unternehmen besitzt hochgradige Uran-Lagerstätten in Saskatchewan sowie in Australien, Argentinien und in den USA.

Auf das einzige Royalty-Unternehmen am Uranmarkt und damit auf Diversifizierung können Anleger mit Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – setzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

