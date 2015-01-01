1.300 Teilnehmer – 90 Trainings – 6 Wochen. Und keinen IT-Aufwand

Über 1.300 Teilnehmer, mehr als 90 Schulungen in nur sechs Wochen: Die AKDB zeigt, wie groß angelegte Wahlschulungen flexibel, effizient und ohne zusätzliche IT-Belastung umgesetzt werden können

München, Januar 2026 – Die AKDB (Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern) hat im Vorfeld der bayerischen Kommunalwahlen ein bemerkenswertes Schulungsprojekt umgesetzt: Über 1.300 Teilnehmer wurden in nur sechs Wochen in mehr als 90 Schulungen im Wahlfachverfahren elect erfolgreich geschult und das komplett ohne Belastung der AKDB internen IT-Abteilung.

Die deskMate virtuellen Schulungsumgebung, die bei der AKDB seit Jahren fester Bestandteil des Schulungsbetriebs sind, spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen es, die komplexe Schulungslogistik der Trainings für das Wahljahr 2026 schnell, flexibel und mit minimalem organisatorischem Aufwand umzusetzen – online, in Präsenz sowie vor Ort bei den Kommunen.

Flexibilität im Fokus, Schulungen dynamisch anpassbar

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die schnelle und einfache Bereitstellung der virtuellen Schulungsumgebungen. Die Schulungsorganisation der AKDB konnte Schulungen in wenigen Minuten aufsetzen und bei Bedarf auch kurzfristig vor dem Start anpassen. Dies erwies sich gerade bei dezentralen Präsenzschulungen in ganz Bayern als wertvoll.

Teilnehmer erhielten individuelle Weblinks, mit denen sie direkt auf ihren vorkonfigurierten virtuellen Schulungsrechner zugreifen konnten. Browserbasiert und ohne lokale Installation. Für die Schulungsorganisation bedeutete das maximale Kontrolle bei minimalem Aufwand und das ganz ohne IT-Support oder Hardwarebereitstellung.

„_So viele Trainings parallel zum normalen Schulungsbetrieb. Ohne die Flexibilität und Skalierbarkeit von deskMate hätten wir das niemals gestemmt_“, so Anna Middlecamp, Expert Schulungsmanagement Customer Experience bei der AKDB.

Übersicht und Betreuung in Echtzeit dank Trainer View

Auch die Trainer profitierten von den deskMate Funktionen: Mit der integrierten Trainer View konnten sie in Echtzeit die Teilnehmerrechner einsehen, gezielt Unterstützung leisten oder Inhalte teilen. Gerade bei großen Gruppen stellte dies eine wertvolle Ergänzung zur didaktischen Betreuung dar, unabhängig davon ob das Training online oder in Präsenz stattfand.

Bewährte Plattform, effizient, einfach, skalierbar

Die AKDB nutzt deskMate bereits seit mehreren Jahren erfolgreich für unterschiedliche Schulungsszenarien. Im Rahmen der Wahlvorbereitungen zeigte sich erneut die Stärke der virtuellen Schlungsumgebung: eine moderne, flexible Lösung, die es ermöglicht, auch komplexe Schulungsprojekte ohne zusätzlichen IT-Aufwand umzusetzen.

Dank des einfachen Zugangs per Weblink, der intuitiven Bedienung für Teilnehmer und Trainer sowie der Möglichkeit, virtuelle Schulungsumgebungen innerhalb von Minuten anzulegen, zu duplizieren oder anzupassen, war dieses Schulungsprojekt ein voller Erfolg. Auch kommende ähnliche Projekte werden mit den deskMate virtuellen Schulungsrechnern abgehalten.

Über deskMate

deskMate ist die cloudbasierte Schulungsplattform der Kivito GmbH. Sie ermöglicht die flexible Bereitstellung virtueller Schulungsrechner – browserbasiert, temporär, DSGVO-konform. deskMate wird jährlich von über 27.000 Nutzern eingesetzt und unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der effizienten Umsetzung von digitalen Trainings.

Über AKDB

Die AKDB mit Hauptsitz in München ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und bietet seit 1971 ein umfassendes Lösungsportfolio für die Digitalisierung von Bund, Ländern und Kommunen. Dazu zählen sowohl Lösungen für die Ende-zu-Ende-Digitalisierung sämtlicher Verwaltungsprozesse als auch digitale Bürgerdienste und eine Cloud-Infrastruktur in den eigenen BSI-zertifizierten Rechenzentren. Zur AKDB-Gruppe gehören zahlreiche Töchter und Beteiligungen, die innovative Software und Technologien entwickeln. Das Ziel: die deutsche Verwaltungslandschaft zu modernisieren, deren digitale Souveränität zu stärken und damit die Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens zu sichern. Die AKDB-Gruppe zählt mehr als 1.500 Mitarbeitende an deutschlandweit über 20 Standorten. Zu den Kunden gehören über 5.000 Kommunen, Länder und der Bund.



