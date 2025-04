1. QueerShip Deutschland die Partyfahrt in den Sonnenuntergang

zum ersten Mail in Deutschland läuft das QueerShip in Karlsruhe zur Fahrt auf dem Rhein aus. Dazu sind alle Menschen herzlich eingeladen, die so wie sie sein wollen an Bord kommen können.

Der Sommer ruft, die Beats vibrieren – das QUEERSHIP sticht in den Rhein! ???? Feiert mit uns die heißeste Bootsparty des Jahres, umgeben von pulsierenden Bässen, glitzernden Wellen und einer Community voller Lebensfreude!

Was erwartet euch?

Eine grandiose DJane: DJane Pricilla Lay heizt euch kräftig mit House-, Electro- & Queer-Hits ein.

Manuel Flickinger, bekannt aus RTL wird für Euch tollste Schlagerhits singen und last but not least ist mit an Bord

Marco, von dem überregional bekannten Duo Chapeau Claque, der ebenfalls euch kräftig mit Musik und Gesang einheizen wird.

Eisgekühlte Drinks & Cocktails

Eine Atmosphäre voller Liebe, Freiheit und Tanz

Der atemberaubendste Dancefloor: das Deck bei Sonnenuntergang

? Kommt, wie ihr seid – glitzernd, frei und voller Freude! Feiert eine Nacht auf den Wellen, lasst den Alltag hinter euch und taucht in ein Meer aus Musik & Ekstase ein.

? Begrenzte Plätze! Sichert euch rechtzeitig euer Ticket!

Ablauf:

18:00 Uhr – Boarding: Welcome-Drink & Einstimmen auf die Nacht

20:00 Uhr – Leinen los! Feiern bei Sonnenuntergang auf dem Rhein

22:15 Uhr – Zurück im Hafen, aber die Party geht weiter!

Bis 02:00 Uhr – Queere Vibes & ekstatische Beats!

Gäste an Bord:

Pricilla Lay – die DJane aus Leidenschaft! Wer sie erlebt hat, weiß: „Freude bewegt die Tanzfläche!“ Packt sie dich, gibt’s keine Entrinnen. In Berlin stieg ihr Stern schnell auf – heute zählt sie zu den erfolgreichsten queeren DJanes im deutschsprachigen Raum. Ihre Events? LEGENDÄR! Die Partyreihe „QUEERBOOT“ feiert 2017 ihr 12-jähriges Jubiläum. Ob in Clubs oder auf CSDs in Köln, Hamburg, Berlin, Wien und jetzt auch Kiel – Pricilla Lay sorgt überall für mega Partystimmung. Mit Hits wie „Frauentausch“ und „mieten, kaufen, wohnen“ sorgte sie bundesweit für Furore. Pricilla Lay: Party, Energie, Ekstase – einfach unvergesslich!

Marco von Chapeu Claque – die Stimme von Chapeau Claque, dem legendären Duo, das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist! Mit seiner begnadeten Stimme schafft er es, jede Party in ein unvergessliches Erlebnis zu verwandeln. Ob große Bühnen oder intime Clubs – Marco begeistert mit Energie, Charme und einer Bühnenpräsenz, die unter die Haut geht. Seine Auftritte sind pure Leidenschaft, seine Songs garantieren Gänsehaut und ausgelassene Stimmung. Fans feiern ihn für seine Authentizität und die Fähigkeit, Menschen durch Musik zu verbinden. Wo Marco singt, bebt die Tanzfläche und die Herzen schlagen höher. Ein Künstler, der nicht nur performt, sondern Emotionen lebt.

Manuel Flickinger – ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller und LGBT-Aktivist, der 2019 durch die erste Staffel der Datingshow „Prince Charming“ bekannt wurde. Im bürgerlichen Leben arbeitet er als Justizfachwirt am Gericht in Ludwigshafen und ist nebenbei erfolgreicher Fitness-Aerobic-Trainer beim mvd Mannheim. Sein TV-Debüt gab es 2018 bei „First Dates – Ein Tisch für zwei“.

2021 tritt er beim „Ninja Warrior Germany Promi-Special“ an. Große Bekanntheit erlangte er 2022 durch seine Teilnahme am Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 2023 war er im „Hot oder Schrott – Promi-Spezial“ und im „ARD Buffet: Lebenswege“ zu sehen.

diversity-events.de

Karten gibt es hier:

https://www.eventim-light.com/de/a/679f4eea63e4dc3047988e8b/e/67b9967cd246670e387ec1c8

