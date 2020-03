10 Jahre Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH

Saftproduzent lädt Verbraucher zu Selbstversuch ein

Dresden, März 2020: Vor 10 Jahren gründete Eigentümer und Geschäftsführer Jörg Holzmüller die Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH. Zum Anlass dieses Jubiläums ruft das Unternehmen ernährungsbewusste Verbraucher dazu auf, Aronia in einem 30-tägigen Selbstversuch zu testen. Wird nach dem Saftkonsum ein Fragebogen ausgefüllt und zusammen mit einem Erfahrungsbericht an Aronia ORIGINAL gesendet, besteht eine Gewinnchance. Genauer: Einsendern winkt ein Bio-Aronia-Direktsaft im Drei-Liter-Pack.

Über eine Dekade Aronia ORIGINAL

Jörg Holzmüller hatte bereits 2008 als eingetragener Kaufmann unter dem Namen Aronia ORIGINAL begonnen, Produkte aus der heimischen Beere Aronia zu verkaufen: getrocknete Beeren, Aufstrich und Saft. In den beiden folgenden Jahren nahm das Interesse an Produkten rund um die Aronia zu. Deshalb wurde am 18. März 2010 die Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH gegründet. Holzmüllers Ziel ist es seither, das Interesse von Verbrauchern an der heimischen Frucht wieder zu erwecken, beste Beeren zu erzeugen und zugleich Natürlichkeit und Ursprünglichkeit zu bewahren. Schritt für Schritt setzte das Unternehmen daher auf Beeren von deutschen Anbaupartnern und trieb die BioZertifizierung der Produktpalette voran.

Bio ist noch nicht genug

Holzmüller sagt: „Bio ,light‘ genügt uns nicht, denn mehr und mehr Verbraucher sind sich der Hintergründe des EU-Bio-Siegels bewusst. Zum Beispiel sind damit immer noch 53 erlaubte Zusatzstoffe verbunden. Unsere im Oktober 2017 eingeführte Demeter-Kollektion liefert da eine hochwertige Alternative.“ Derzeit bestehe diese Reihe aus Aronia-Direktsaft, AroniaPulver und Aronia-Fruchttee und werde permanent erweitert.

Mit dem derzeitigen Selbstversuch anlässlich des Firmenjubiläums möchte das Dresdner Unternehmen Safttrinker noch stärker für die an Antioxidantien reiche, heimische Frucht sensibilisieren. „Wir wollen bei noch mehr gesundheitsbewussten Menschen Interesse und Begeisterung für den unverfälschten, frischen Geschmack und die positiven Eigenschaften unserer heimischen Superfrucht wecken“, sagt Holzmüller und ergänzt: „Nie war Aronia so wertvoll wie heute. Aufgrund der aktuellen Situation durch Corona haben viele Menschen ein ganz besonderes Bedürfnis, etwas Gutes für ihre Gesundheit zu tun und gleichzeitig ihre Abwehrwehrkräfte zu stärken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH

Frau Franziska Wintergerst

Könneritzstr. 7

01067 Dresden

Deutschland

fon ..: +49 (0)351 89665917

web ..: http://www.aronia-original.de

email : marketing@aronia-original.de

Über die Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH

Mehr als 30 bio-zertifizierte Aronia-Produkte entwickelte und vermarktet das 2008 gegründete Dresdner Unternehmen Aronia ORIGINAL. Darunter: 100-Prozent-Direktsäfte, getrocknete Aroniabeeren, Aroniapulver, Brotaufstriche, Snacks und Nahrungsergänzungsmittel. Unter Inhaber und Geschäftsführer Jörg Holzmüller hat sich das mittelständische Unternehmen zum Spezialisten für die Verarbeitung von Aroniabeeren sowie für Bio-Aronia-Produkte entwickelt und stellt regelmäßig die Gewinner des Reformproduktes des Jahres – in diesem Jahr den Direktsaft der neuen DemeterProduktkollektion.

Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe und eine enge persönliche Bindung zu regionalen und europäischen Lieferanten garantieren kurze Transportwege und hochwertige Produktqualität. Erhältlich sind die „Aronia ORIGINAL“-Produkte im Reformhaus, im Naturkostfachhandel sowie im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel und in Online-Shops.

Für Hobbygärtner bietet Aronia ORIGINAL zudem einen Pflanzenshop sowie eine umfassende Pflanzenberatung auf der Website www.aronia-original.de

Pressekontakt:

ABG Marketing GmbH

Frau Nora Körner

Wiener Straße 98

01219 Dresden

fon ..: +49 351 837 55 12

email : koerner@abg-partner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter