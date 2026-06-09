10 Jahre BTZ am BFW Leipzig: Impulse für die berufliche Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen

Das BTZ am BFW Leipzig feierte sein 10-jähriges Bestehen mit einer Fachtagung zur beruflichen Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Leipzig, 9. Juni 2026 – Mit einer Jubiläumsveranstaltung und einer hochkarätig besetzten Fachtagung hat das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) am Berufsförderungswerk Leipzig (BFW Leipzig) sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Rund 90 Gäste aus dem klinischen und sozialen Bereich, den Deutschen Rentenversicherungen, Rehabilitationseinrichtungen, Arbeitsagenturen, Politik und Verwaltung kamen zusammen, um auf die erfolgreiche Entwicklung des BTZ zurückzublicken und über die Zukunft der beruflichen Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu diskutieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 unterstützt das BTZ am BFW in Leipzig Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auf ihrem Weg zurück ins BerufsLeben. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Einrichtung zu einem wichtigen Akteur der beruflichen Rehabilitation in Mitteldeutschland entwickelt und zahlreiche Teilnehmende bei ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Wiedereingliederung begleitet.

„Zehn Jahre BTZ stehen für Engagement, Fachkompetenz und gelebte Teilhabe. Unser Ziel war und ist es, Menschen mit psychischen Erkrankungen individuelle Perspektiven für ein selbstbestimmtes Berufsleben zu eröffnen“, betonte das Organisationsteam des Jubiläums.

Wertschätzende Grußworte und fachliche Impulse

Durch die Veranstaltung führte BTZ-Fachbereichsleiter Marko Daubitz. Die Grußworte von Cornelia Dittmann, Geschäftsführerin des BFW Leipzig, Nicola Wenderoth, stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland, sowie Prof. Dr. med. Katarina Stengler, Direktorin des Zentrums Seelische Gesundheit am Helios Park-Klinikum Leipzig, würdigten die Bedeutung des BTZ für die Region Leipzig und die berufliche Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen.

Im fachlichen Teil der Veranstaltung eröffnete Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär a. D. im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Tagung mit einem Vortrag zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der beruflichen Teilhabe. In einer anschließenden Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Katarina Stengler und Marko Daubitz wurden zentrale Fragestellungen zur Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten und Rehabilitationsleistungen vertieft.

Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen im Fokus

Am Nachmittag widmete sich Prof. Dr. Georg Schomerus, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Leipzig, dem Thema Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Sein Vortrag zeigte anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesellschaftlicher Entwicklungen auf, welche Bedeutung Aufklärung und Akzeptanz für die erfolgreiche Teilhabe betroffener Menschen haben.

Für den musikalischen Rahmen sorgte die Gruppe „Kleine Nachtmusik“, die mit ihren Live-Beiträgen eine festliche Atmosphäre schuf und den Austausch zwischen den Gästen begleitete.

Berufliche Rehabilitation gemeinsam weiterdenken

Die Jubiläumsveranstaltung machte deutlich, dass die Förderung von Menschen mit psychischen Erkrankungen auch künftig eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe bleibt. Themen wie frühzeitige Unterstützung, passgenaue Rehabilitationsangebote und nachhaltige berufliche Integration werden weiterhin an Bedeutung gewinnen.

Mit dem zehnjährigen Bestehen blickt das BTZ am BFW in Leipzig auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück und zugleich nach vorn. Gemeinsam mit Leistungsträgern, Netzwerkpartnern und Fachkräften setzt sich die Einrichtung weiterhin dafür ein, Menschen auf ihrem Weg zurück in Arbeit, Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe zu begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH

Frau Heiden Kathy

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04159 Leipzig

Deutschland

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email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de

Über das BTZ am BFW Leipzig

Das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) am Berufsförderungswerk Leipzig unterstützt Menschen mit psychischen Erkrankungen und gesundheitlichen Einschränkungen bei der beruflichen Orientierung, Stabilisierung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben. Ziel ist es, individuelle Perspektiven zu entwickeln und die nachhaltige Teilhabe am Arbeitsleben zu fördern.

Was im Jahr 2016 mit drei Teilnehmenden und einer großen Vision begann, hat sich zu einer lebendigen und wirkungsvollen Einrichtung mit derzeit 240 Teilnehmenden entwickelt. Heute ist das Berufliche Trainingszentrum (BTZ am BFW in Leipzig) regional und überregional anerkannt und etabliert.

Pressekontakt:

Berufsförderungswerk Leipzig gGmbH (BFW Leipzig)

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

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