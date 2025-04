10 Jahre nach Germanwings Absturz: Lehren für das Risikomanagement

Der Pilot, Flugkapitän und frühere CEO der Helvetic Airways Bruno Dobler beschreibt, dass die Lehren aus dem Absturz im Jahr 2015 nicht nur für Airlines, sondern für alle Branchen relevant sind.

Anlässlich des zehnten Jahrestages des tragischen Absturzes der Germanwings-Maschine erinnert der erfahrene Pilot und Keynote-Speaker Bruno Dobler an die essenzielle Rolle von effektivem Risikomanagement und präziser Kommunikation in der Luftfahrt und darüber hinaus. Der Flugkapitän und frühere CEO der Helvetic Airways betont, dass die Lehren aus der Tragödie im Jahr 2015 nicht nur für Airlines, sondern für alle Branchen relevant sind.

Am 24. März 2015 zerschellte die Maschine mit dem Flug 9525 an einem Bergmassiv in den Französischen Alpen. Zehn Jahre später lässt sich immer noch nicht genau sagen, was an Bord zuvor passiert war, das zu diesem Unglück führte. Auch wenn die unterschiedlichen Theorien dazu weit auseinandergehen, führt der Absturz vor allem eines vor Augen: Wie fragil die Sicherheit sein kann, wenn es zu einer Verkettung von Problemen und Risikofaktoren kommt. Die gesamte Luftfahrt wurde dadurch aufgerüttelt, ihren Umgang mit Krisen zu überdenken und Sicherheitskonzepte anzupassen. Vor allem eine offene Kommunikation und vertrauensvolle Kommunikation ist dabei ein Schlüsselfaktor. Pilot Bruno Dobler, erfahrener Flugkapitän und Redner, betont, dass dies nicht nur für die Luftfahrt gilt. Für ihn ist dieses Prinzip auch branchenübergreifend entscheidend, um in anderen Unternehmen jegliches Risiko gering zu halten und Krisen rechtzeitig abzuwenden.

Der mitreißende Redner Bruno Dobler, der auf eine beeindruckende Karriere als Verkehrspilot, Unternehmer und CEO zurückblickt, nutzt seine langjährigen Erfahrungen, um aufzuzeigen, was das Business von der Luftfahrt in dieser Hinsicht lernen kann. In seinen Vorträgen betont der Flugkapitän die Notwendigkeit, auf unerwartete Ereignisse vorbereitet zu sein und Risiken frühzeitig zu erkennen. Er vermittelt, wie durch klare Kommunikation, vertrauensvollem Umgang und kontinuierliches Feedback nicht nur Flugzeug-Crews, sondern auch Teams in anderen Branchen Krisen bewältigen und sichere Ergebnisse erzielen können. Dabei schöpft er nicht nur aus seinen Erfahrungen als Pilot und Flugkapitän im Cockpit, sondern auch als Führungskraft im Chefsessel, zum Beispiel als CEO bei der der Helvetic Airways und Mitglied des Bankpräsidiums der Zürcher Kantonalbank.

Mit dieser Perspektive ordnet Bruno Dobler auch das German-Wings-Unglück ein, das sich vor nunmehr zehn Jahren ereignete und noch immer seinen Schatten auf die Luftfahrt von heute wirft. Für den renommierten Redner und Piloten ist ein zentrales Learning aus dieser Tragödie die Früherkennung von Warnsignalen. Unternehmen müssen dazu eine offene Gesprächskultur etablieren, in der Mitarbeitende Probleme frühzeitig ansprechen können, ohne Angst vor Stigmatisierung oder dem Risiko des Arbeitsplatzverlusts oder gar eines Berufsverbots zu haben. Dafür ist laut Flugkapitän Dobler ein entscheidender Faktor die klare und transparente Kommunikation in Krisensituationen. In der Luftfahrt gab es bereits etablierte Verfahren, um Risiken zu minimieren und Fehlerketten zu unterbrechen. Seit dem Absturz der German-Wings-Maschine wurden diese noch weiter ausgebaut. Unternehmen außerhalb der Luftfahrt sollten dies ebenfalls zum Anlass nehmen, ihren Umgang bei Krisen und Problemfällen aus einer neuen Perspektive zu betrachten und weiterzuentwickeln, so Redner und Keynote Speaker Bruno Dobler.

Insbesondere in seinem Vortrag Ready for Takeoff – Vertrauen schafft Sicherheit zeigt der Vortragsredner Bruno Dobler, warum die Grundlage für jedes erfolgreiche Risikomanagement ein gegenseitiges Vertrauen in Zusammenarbeit und Kommunikation sein sollte. Dabei betont der Pilot und Flugkapitän, dass Crews so auf jegliches Risiko optimal vorbereitet sind, und überträgt dieses Prinzip der Flugsicherheit auf jegliche persönliche Herausforderung.

