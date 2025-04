Motivation für den Mega-Stau: Was uns die Baustelle am Brenner lehrt

Vortragsredner und Bauingenieur Cornelius Tarnei schreibt über die Baustelle am Brenner was Unternehmen und Einzelpersonen von diesem Mammutprojekt zum Umgang mit Veränderungen lernen können.

Wer jetzt in den Ferien mit dem Auto Richtung Süden fährt, braucht starke Nerven: Die aktuelle Dauer-Baustelle an der Brennerautobahn (A13) sorgt für lange Staus, Konflikte auf der Straße und frustrierte Urlauber. Doch genau darin steckt eine wertvolle Lektion – denn Baustellen gibt es nicht nur im Verkehr, sondern auch im Leben. Der inspirierende Redner und erfahrene Bauingenieur Cornelius Tarnai zeigt, wie Menschen mit Vision, Begeisterung und Motivation aus Umwegen neue Chancen machen.

„Baustellen bedeuten Veränderung – und Veränderung bringt oft Konflikte mit sich“, sagt der mitreißende Redner zu den Themen, Motivation, Inspiration und Begeisterung Cornelius Tarnai. „Doch genau diese Konflikte sind notwendig, um etwas Neues zu schaffen. Wer das erkennt und Vertrauen in den Prozess entwickelt, kann selbst inmitten einer Dauerbaustelle Inspiration finden.“ Mit seiner Inspiration, die Baustellen des Lebens aus einer anderen Perspektive zu betrachten, vermittelt Tarnai Einzelpersonen, Unternehmen, Führungskräfte und Teams, wie sich Herausforderungen in Möglichkeiten verwandeln lassen. Baustellen erfordern Geduld, Zusammenarbeit und einen klaren Plan – ebenso wie erfolgreiche Lebens- und Berufswege. Die Mega-Baustelle auf der Brennerautobahn ist für den Redner ein Sinnbild dafür, wie Menschen mit Blockaden umgehen: Bleiben sie genervt im Stau stehen oder suchen sie mit Motivation nach neuen Wegen?

Cornelius Tarnai spricht aus eigener Erfahrung: Als Bauingenieur mit eigenem Planungsbüro für Sanierungs- und Restaurierungsprojekte leitet er seine Teams in der Zusammenarbeit an, um historischen Gebäuden wieder Stabilität, Schutz und neue Pracht zu verleihen. Als Redner für Inspiration und Motivation wiederum verknüpft er dieses Wissen, um seinem Publikum Vertrauen in die eigene Vision und Begeisterung für jede Baustelle mit auf den Weg zu geben, die das Leben bereithält. So entwirft er in seinem Vortrag Baustelle Leben einen Plan für erfolgreiche Teamarbeit, mit der man jegliche Konflikte konstruktiv lösen kann, um darauf aufbauend mit Motivation Visionäres zu erschaffen.

Zwar hat die Autobahn über den Brennerpass nicht gar so lange Bestand wie vieler der Bauwerke, die Cornelius Tarnai sonst mit seinen Projekten begleitet, doch mit ihren gerade einmal 60 Jahren hat sie dennoch eine visionäre, historische Bedeutung: Schließlich war sie die erste Gebirgsautobahn der Welt und eröffnete in der Mitte Europas ganz neue Möglichkeiten für den Tourismus, aber auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit der umliegenden Länder. Beides wird mit der Mega-Baustelle nun auf die Probe gestellt. Denn bis Ende 2030 sollen die Arbeiten andauern, der Verkehr kann bis dahin meist nur einspurig geführt werden. Besonders zur Ferienzeit befürchten Verkehrsverbände wie der ADAC Mega-Staus. Die in einer Woche beginnenden Osterferien werden dann zeigen, welche Auswirkungen die Baustelle tatsächlich haben wird.

Keynote Speaker Cornelius Tarnai sieht darin dennoch eine Inspiration, die uns dazu bringt, neue Möglichkeiten durchzuspielen – und vielleicht entsteht daraus eine ganz neue Vision! Für Urlauber kann das zum Beispiel heißen: Muss es wirklich jedes Jahr der Strandurlaub in Bibione sein? Oder kann man Begeisterung für ein ganz anderes Reiseland entwickeln? Brauche ich das eigene Auto im Urlaub überhaupt, oder habe ich genug Vertrauen in das Abenteuer Nachtzug, um mein Ziel zu erreichen?

Als Experte für Veränderungsprozesse und Inspiration weiß Tarnai, dass jede Baustelle – ob auf der Straße oder im Leben – vor allem eine Chance ist. Denn wer sich darauf einlässt, kann seinen eigenen Weg gestalten – ohne Frust und Ungeduld, sondern viel mehr konstruktiver und voller Motivation.

