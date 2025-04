Diversifizierung durch Royalty-Unternehmen

Mit Royalty-Unternehmen können Anleger Risiken streuen und gleichzeitig an Erträgen der Rohstoffproduktion teilhaben.

Royalty-Gesellschaften unterstützen Minenbetriebe finanziell. Dafür verdienen sie über Lizenzgebühren oder Anteilen an der Produktion der Bergbaubetriebe. Und das Bergbaurisiko liegt fast gänzlich bei den Minenbetreibern. Im Uranbereich existiert nur ein Royalty-Unternehmen, nämlich Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ -. Der bisherige Erfolg im Lizenzgebühren- und Streaming-Geschäft gibt dem Unternehmen Recht. Zum Portfolio gehören neben Royalties und Streams auch ein großer physischer Uranbesitz und Aktien von Uranunternehmen. Und Uran boomt. Seit 2021 hat sich Uran deutlich verteuert. Schließlich haben sich 31 Länder verpflichtet ihre Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen.

Doch woher soll der wachsende Uranbedarf kommen. Die Vorlaufzeiten bei neuen Uranproduktionsstätten sind lang, die Regulierungsverfahren in vielen Uranbergbauregionen komplex und langwierig. Und auch einer zumindest mittelfristig ausreichenden Uranversorgung können geopolitische Herausforderungen und technische Schwierigkeiten entgegenstehen. Nachdem der Uranpreis lange Zeit niedrig war, wurden kaum Investitionen getätigt, Uranprojekte wurden zurückgefahren. Jetzt wären jedoch massive Neuinvestitionen notwendig. Viele Analysten gehen von einem längerfristigen Bullenmarkt für Uran aus.

Im Goldbereich existieren diverse aussichtsreiche Royalty Gesellschaften, beispielweise Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -. Im Jahr 2024 erreichte das Unternehmen einen neuen Rekordumsatz. Der hohe Goldpreis ist daran natürlich beteiligt. Aktuell hält sich der Preis des Edelmetalls über 3.200 US-Dollar je Feinunze. Erst letzten Freitag gab es einen neuen Rekordpreis beim Gold. Das Hin und Her in der US-amerikanischen Zollpolitik und die gestiegenen Erwartungen auf baldige Zinssenkungen durch die Fed heizen den Goldpreis weiter an – gut für Royalty-Gesellschaften wie Gold Royalty.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

