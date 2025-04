KAMAVEST nimmt Betrieb auf – Spezialisierter Investmentpartner für Edelmetall- und Rohstoffstrategien

16. April 2025 / IRW-Press / Zum 15. April 2025 nimmt die KAMAVEST Asset Management GmbH mit Sitz in Prüm offiziell ihren Geschäftsbetrieb auf. Gegründet von Manuel Peiffer und Kai Hoffmann, bündelt die Gesellschaft mehr als drei Jahrzehnte fundierte Expertise in den Bereichen Rohstoffmärkte, Kapitalmarktberatung und strukturierte Investmentlösungen. Der Fokus von KAMAVEST liegt auf der Entwicklung und Begleitung spezialisierter Anlagestrategien im Segment der Edelmetall- und Rohstoffaktien – mit besonderem Schwerpunkt auf Gold, Silber und Kupfer.

Nach über 15 Jahren intensiver Tätigkeit in der Vermögensberatung und im Rohstoffsektor ist es unser Ziel, mit KAMAVEST einen klar fokussierten, bankenunabhängigen Anlaufpunkt für Anleger zu schaffen, die in einem zunehmend komplexen Marktumfeld gezielt und informiert investieren möchten. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Gold notiert über 3.000 US-Dollar je Unze, und das Interesse der Investoren beginnt gerade erst zu steigen. Mit unserer jahrzehntelangen Expertise im Rohstoffbereich sehen wir uns exzellent positioniert, unseren Kunden eine erstklassige Performance zu liefern. Das aktuelle Marktumfeld – geprägt von geopolitischen Spannungen und einem Rekordpreisniveau bei Edelmetallen – bestätigt unsere strategische Ausrichtung, sagt Manuel Peiffer, Mitgründer der KAMAVEST Asset Management GmbH.

Die Umsetzung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten erfolgt ausschließlich über unseren ausgewählten Kooperationspartner, die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, Frankfurt am Main – ein nach § 15 WpIG lizenziertes Institut und zugelassener Finanzportfolioverwalter. KAMAVEST agiert in diesem Rahmen als strategischer Berater in der Ausarbeitung und Begleitung von Anlagekonzepten, die auf die spezifischen Bedürfnisse anspruchsvoller Privatkunden, institutioneller Investoren sowie Family Offices zugeschnitten sind.

Seit rund drei Jahren beobachten wir ein stark wachsendes institutionelles Interesse an Rohstoffmärkten – sowohl im Hinblick auf Diversifikation als auch als Antwort auf strukturelle makroökonomische Veränderungen. Unser Anspruch ist es, diesem Bedarf mit profundem Know-how, maximaler Transparenz und einem klaren Fokus auf Qualität zu begegnen, erläutert Kai Hoffmann, Principal der KAMAVEST Asset Management GmbH.

Zum Leistungsspektrum von KAMAVEST zählen neben der klassischen individuellen Vermögensbetreuung auch maßgeschneiderte Strategien für institutionelle Anleger und Family Offices. Ergänzend dazu ist eine Erweiterung des Angebots in Vorbereitung, ein UCITS-Fonds, der das Angebotsportfolio an rohstoffbasierten Investmentlösungen sinnvoll abrunden und neue Zugänge für qualifizierte Investoren schaffen soll.

Was KAMAVEST einzigartig macht: Die Gründer vereinen tiefgreifende Marktkenntnisse, langjährige Erfahrung mit Due-Diligence-Prozessen und Site-Visits weltweit sowie ein gewachsenes internationales Netzwerk, das Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten im Explorations- und Minensektor bietet. Diese Kombination macht KAMAVEST zu einem der wenigen spezialisierten Ansprechpartner für rohstoffbasierte Investmentlösungen im deutschsprachigen Raum.

Weitere Informationen sind unter www.kamavest.com verfügbar.

Pressekontakt:

Kai Hoffmann

Principal & Portfolio Manager

kai@kamavest.com

KAMAVEST Asset Management GmbH, Bachstraße 7, 54595 Prüm

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung dar. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig recherchiert, eine Haftung für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird jedoch nicht übernommen.

KAMAVEST Asset Management GmbH handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

