Sichere Festplattenvernichtung nach Sicherheitsstufe H5

Die ProCoReX Europe GmbH setzt neue Standards in der Datensicherheit: Festplattenvernichtung künftig nach Sicherheitsstufe H5

Die ProCoReX Europe GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Aleksander Jan Jakubowski, freut sich, eine bedeutende Neuerung im Bereich der Festplattenvernichtung bekannt zu geben.

Ab Mai 2025 wird die Vernichtung von Festplatten nach der Sicherheitsstufe H5 der Schutzklasse 2 durchgeführt, was einen entscheidenden Schritt in der Sicherstellung höchster Datenschutzstandards bedeutet.

Bisher erfolgte die Vernichtung nach der Sicherheitsstufe H3 der Schutzklasse 1.

In einer Zeit, in der Datenmissbrauch und Cyberkriminalität immer mehr zunehmen, sieht sich die ProCoReX Europe GmbH in der Verantwortung, seinen Kunden maximalen Datenschutz zu bieten. Die Umstellung auf die Sicherheitsstufe H5 ist ein wichtiger Aspekt dieser Strategie.

Die Sicherheitsstufe H5 gewährleistet, dass sämtliche Daten auf den zu vernichtenden Datenträgern unwiderruflich unlesbar gemacht werden. Dies umfasst unter anderem die physische Zerstörung der Datenträger, sodass ein Zugriff auf die gespeicherten Informationen auch mit modernsten Technologien nicht mehr möglich ist.

Aleksander Jan Jakubowski, Geschäftsführer von ProCoReX Europe GmbH, äußert sich zu dieser wichtigen Entscheidung: „Uns ist bewusst, dass der Schutz sensibler Daten für Unternehmen und Privatpersonen von höchster Bedeutung ist. Daher setzen wir auf modernste Technologien und Verfahren, um die höchsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Mit der Umstellung auf die Sicherheitsstufe H5 unterstreichen wir unser Engagement für die Sicherheit unserer Kunden.“

Die ProCoReX Europe GmbH verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Datensicherheit. Neben der Festplattenvernichtung bietet das Unternehmen auch das Recycling von alter Hardware an.

Das Unternehmen verfolgt einen transparenten Ansatz, der es den Kunden ermöglicht, den Vernichtungsprozess nachzuvollziehen. Die ProCoReX stellt detaillierte Nachweise und Zertifikate über die durchgeführten Vernichtungen zur Verfügung, um das Vertrauen seiner Kunden zu stärken.

Mit dem neuen Verfahren ab Mai 2025 wird ProCoReX Europe GmbH einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft und Sicherheit gehen. Die Investition in moderne Maschinen und Verfahren zur Datenvernichtung wird auch dazu beitragen, die Umwelt zu schützen, indem recycelbare Materialien sinnvoll verwertet werden.

Wir laden Sie ein, sich über unsere Dienstleistungen und die anstehenden Veränderungen umfassend zu informieren. ProCoReX Europe GmbH setzt weiterhin Maßstäbe in der Branche und bleibt ein zuverlässiger Partner für alle Fragen rund um Datensicherheit und Festplattenvernichtung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Diversifizierung durch Royalty-Unternehmen