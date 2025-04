GPG gewinnt Barbieri Excellence Award für Advocacy and Trust

Die GERMAN PRINT GROUP gewinnt den Barbieri Excellence Award in der Kategorie „Advocacy and Trust“ – als weltweit verlässlicher Partner für farbgenaue Textildrucke bis 5 Meter Breite.

Die GERMAN PRINT GROUP (GPG) wurde mit dem renommierten Barbieri Excellence Award in der Kategorie Advocacy and Trust ausgezeichnet. Mit dieser internationalen Ehrung würdigt Barbieri herausragende Unternehmen, die sich durch besonderes Vertrauen, Qualität und Innovationsgeist in der professionellen Digitaldruckbranche auszeichnen.

GPG überzeugte die Jury mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Textilbedruckung für die Messe- und Eventbranche. Das Unternehmen beliefert Kunden weltweit mit hochwertigen, farbintensiven Textildrucken bis zu 5 Meter Druckbreite – stets mit dem Anspruch, die besten Ergebnisse in puncto Farbbrillanz, Präzision und Nachhaltigkeit zu liefern.

Ein zentrales Element für die herausragende Farbqualität ist der konsequente Einsatz von Barbieri Farbmesstechnik. Mit Geräten wie dem Spectro LFP qb und dem SpectroPad DOC gewährleistet GPG eine durchgängig exakte Farbwiedergabe – ein entscheidender Erfolgsfaktor für globale Markenauftritte auf internationalen Messen und Veranstaltungen.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für uns und bestätigt unseren hohen Anspruch an Qualität und Vertrauen in jeder Kundenbeziehung,“ sagt [Daniel Gutendorf, CEO] der GPG.

„Die Barbieri-Technologie ist ein fester Bestandteil unserer Produktionsprozesse – sie gibt uns die Sicherheit, weltweit konsistente Druckergebnisse zu liefern.“

Die Kategorie Advocacy and Trust würdigt Unternehmen, die nicht nur technologisch führend sind, sondern auch langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, nachhaltige Prozesse fördern und eine aktive Rolle in der Weiterentwicklung der Branche übernehmen.

Mit dem Gewinn des Barbieri Excellence Award stärkt GPG seine Position als verlässlicher Partner der Event- und Messeindustrie – und setzt Maßstäbe für farbgenaue, nachhaltige und beeindruckende Textildrucklösungen auf internationalem Niveau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GERMAN PRINT GROUP

Herr Daniel Gutendorf

August-Borsig-Straße 11a

56070 Koblenz

Deutschland

fon ..: +49 261 – 988 783 9 -0

web ..: https://gpg.de

email : dg@gpg.de

Die GERMAN PRINT GROUP mit Sitz in Koblenz ist ein führender Anbieter im großformatigen Digitaldruck für Messebau, Event, Retail und Interior Design. Mit einem hochmodernen Maschinenpark – darunter einer der weltweit leistungsstärksten 5-Meter-Sublimationsdrucker – und dem KI-gestützten Farboptimierungs-Algorithmus GPG COLORMAX setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Präzision, Farbwirkung und Produktionssicherheit.

Als inhabergeführter Hidden Champion verbindet die GERMAN PRINT GROUP technologische Exzellenz mit persönlichem Service – Made in Koblenz, gefragt weltweit.

