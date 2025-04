Vorstand plant Rekordausschüttung für 2024

Hilden (IRW-Press/16.04.2025) – Im Zuge der laufenden Abschlussarbeiten der ÖKOWORLD-Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 konkretisierten sich die Werte für den Konzernumsatz auf 62,2 Mio. (Vorjahr 63,6 Mio. ) und für den Konzernjahresüberschuss auf 26,8 Mio. (Vorjahr 21,6 Mio. ). Dies entspricht den am 5. Februar 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen von rd. 62 Mio. Konzernumsatz und rd. 27 Mio. Konzernjahresüberschuss.

Auf Basis dieser noch untestierten Zahlen geht der Vorstand von einem Dividendenvorschlag von 2,41 je Vorzugsaktie und 2,40 je Stammaktie aus. Im Vorjahr waren 2,22 je Vorzugsaktie und 2,21 je Stammaktie ausgeschüttet worden. Der Vorschlag entspricht der im vergangenen Geschäftsjahr erstmals definierten Ausschüttungspolitik und stellt die höchste in der Unternehmensgeschichte gezahlte Dividende dar. Dabei orientiert sich der Vorschlag am unteren Rand der Ausschüttungsbandbreite von 65 % bis 75 % des Konzernjahresüberschusses. Ausschlaggebend hierfür sind die aktuellen Turbulenzen an den Kapitalmärkten sowie das Bestreben, angesichts des laufenden Strategieentwicklungsprozesses in Bezug auf die liquiden Mittel Freiheitsgrade für externes und internes Wachstum sowie für Produktinnovationen zu bewahren. Der Ausschüttungsvorschlag bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der Hauptversammlung. Die Veröffentlichung von Konzern- und Jahresabschluss ist für den 28. Mai 2025 vorgesehen, die Hauptversammlung findet am 11. Juli 2025 in Hilden statt.

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1

40724 Hilden

www.oekoworld.com

Pressekontakt:

Tobias Dupke, tobias.dupke@oekoworld.com, Tel. 02103 929-219

Kontakt Investoren/Analysten:

Oliver Vollbrecht, oliver.vollbrecht@oekoworld.com, Tel. 02103 929-137

