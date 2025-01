Torsten Müller verlässt den Vorstand der ÖKOWORLD AG

Hilden (IRW-Press/07.01.2025) – Hilden, 7. Januar 2025 – Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD AG, hat sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, seinen Vorstandsvertrag vorzeitig aufzulösen. Er ist zum 31. Dezember 2024 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der ÖKOWORLD AG ausgeschieden, um sich einer neuen Aufgabe außerhalb des Konzerns zu widmen.

Müller ist seit 2018 Mitglied des Vorstandes der ÖKOWORLD AG. Gemeinsam mit dem Firmengründer und ehemaligen CEO Alfred Platow hat er die ÖKOWORLD kontinuierlich hin zu einem modernen nachhaltigen Fondsanbieter weiterentwickelt. In dieser Zeit ist es gelungen, ÖKOWORLD zu einem der führenden Anbieter für nachhaltige Fonds in Deutschland zu positionieren. Das Volumen der ÖKOWORLD Fonds stieg in dieser Zeit von 1 Mrd. auf derzeit 3,1 Milliarden Euro.

Nach dem Ausscheiden des Firmengründers im Sommer 2023 hat Müller zusammen mit seinen Vorstandskolleginnen Andrea Machost und Katrin Hammerich die ÖKOWORLD nach innen und außen hin zukunftsfähig aufgestellt. Ein wesentlicher Fokus lag hierbei insbesondere auf der Schaffung von Transparenz sowie dem Ausbau der Beziehungspflege zu Kunden, Aktionären, Partnern und Mitarbeitern. Darüber hinaus wurde der Vertrieb neu strukturiert, neue Zielgruppen angesprochen sowie eine Dividenden- und eine Engagement-Strategie eingeführt.

„Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Müller sehr. Für seine hervorragende Arbeit der letzten 7 Jahre danken wir Torsten Müller ausdrücklich und wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute“, erklärt Dr. Hermann Falk, Aufsichtsratsvorsitzender der ÖKOWORLD AG.

Die Hildener ÖKOWORLD feiert 2025 ihren 50. Geburtstag. Der Finanzdienstleister gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Die ÖKOWORLD-Fonds und Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Erst vor kurzem erhielt der ÖKOVISION CLASSIC die Bestnote von Stiftung Warentest. Weitere Informationen gibt es unter www.oekoworld.com im Internet.

