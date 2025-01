ÖKOWORLD startet mit neuer Führungsspitze ins Jubiläumsjahr

Hilden (IRW-Press/07.01.2025) – Hilden, 7. Januar 2025 – Nachhaltig, dunkelgrün, ethisch beispielhaft und rentabel auch mit neuer Führungsspitze bleibt die Hildener ÖKOWORLD ihren Grundsätzen treu. „Wir stehen vor einem spannenden Kapitel in der Geschichte der ÖKOWORLD. Unser Ziel ist es, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln, Innovationen voranzutreiben und unsere führende Position im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen weiter auszubauen“, erklärt Dr. Oliver Pfeil, der seit dem 1. Januar 2025 den Vorstand des Hildener Asset-Managers leitet. „Dabei setzen wir auf eine klare Vision, starke Partnerschaften und eine Unternehmenskultur, die Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg verbindet.“

Dr. Oliver Pfeil, promovierter Wirtschaftswissenschaftler und ausgebildeter Bankkaufmann, bringt umfassende Erfahrung im nachhaltigen Asset-Management mit. Zuletzt war er Sprecher der Geschäftsführung und Chief Investment Officer (CIO) der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM). Gemeinsam mit Nedim Kaplan, dem neuen CIO der ÖKOWORLD, setzt er auf eine noch stärkere Positionierung des Portfolio-Managements. „Mit der Kombination aus fundiertem Nachhaltigkeitsresearch und einem klaren Fokus auf positive Wirkung wollen wir Produkte anbieten, die Umwelt und Gesellschaft nachhaltig unterstützen und zugleich den finanziellen Erfolg unserer Kundinnen und Kunden gewährleisten. Uns ist eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Partnern im Vertrieb sehr wichtig, und wir wollen daran arbeiten, diese Beziehungen weiter auszubauen und, wo notwendig, weiter zu verbessern“, so Pfeil.

Nedim Kaplan ist seit 2012 Teil der Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. und hat in den letzten Jahren stetig mehr Verantwortung übernommen. 2022 wurde er stellvertretender Leiter des Portfoliomanagements, im Sommer 2023 Managing Director, im April 2024 Leiter des Portfoliomanagements und zum Dezember 2024 schließlich CIO. „Wir verfügen über exzellente interne Kompetenz, die wir gezielt fördern und weiter ausbauen wollen“, betont Dr. Pfeil.

Ein weiterer Schwerpunkt für die Zukunft ist die Aktualisierung der Unternehmensstrategie. „50 Jahre ÖKOWORLD stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung. In einer Welt, die sich rasant verändert, müssen wir Nachhaltigkeit neu denken und innovative Wege finden“, erklärt Dr. Pfeil. Dieser Prozess soll gemeinsam mit der Belegschaft gestaltet werden.

Zusätzlich meldet die ÖKOWORLD eine personelle Veränderung im Vorstand: Zum 31. Dezember 2024 hat Torsten Müller sein Vorstandsamt niedergelegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Konzerns zu widmen. „Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Müller sehr. Für seine hervorragende Arbeit der letzten sieben Jahre danken wir Torsten Müller ausdrücklich und wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute“, sagt Dr. Hermann Falk, Aufsichtsratsvorsitzender der ÖKOWORLD AG.

Die bisherigen Ressorts von Torsten Müller übernimmt vorübergehend Dr. Oliver Pfeil. Eine finale Neuverteilung der Verantwortlichkeiten im Vorstand, zu dem neben Dr. Pfeil auch Andrea Machost und Katrin Hammerich gehören, ist zeitnah geplant. „Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen ins Jubiläumsjahr der ÖKOWORLD zu starten mit frischem Elan und klaren Zielen. Wir werden konsequent auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und starke Partnerschaften für eine bessere Zukunft setzen“, erklärt der neue CEO. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörde wird es auch zu Veränderungen im Verwaltungsrat der ÖKOWORLD LUX S.A. kommen. So soll Torsten Müller aus dem Gremium ausscheiden und Dr. Oliver Pfeil nachrücken. Er soll auch den Vorsitz von Andrea Machost übernehmen.

Über ÖKOWORLD

Die Hildener ÖKOWORLD AG feiert 2025 ihren 50. Geburtstag. Der Finanzdienstleister gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Die ÖKOWORLD-Fonds und Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. Das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten Investmentfonds liegt aktuell bei rund 3 Milliarden Euro. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Erst vor kurzem erhielt der ÖKOVISION CLASSIC die Bestnote von Stiftung Warentest. Weitere Informationen gibt es unter www.oekoworld.com im Internet.

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1

40724 Hilden

www.oekoworld.com

Pressekontakt:

Tobias Dupke, tobias.dupke@oekoworld.com, Tel. 02103 929-219

Kontakt Investoren/Analysten:

Oliver Vollbrecht, oliver.vollbrecht@oekoworld.com, Tel. 02103 929-137

Aussender: ÖKOWORLD AG

Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Oliver Vollbrecht

Tel.: +49 2103 929-0

E-Mail: oliver.vollbrecht@oekoworld.com

Website: www.oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408686 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

