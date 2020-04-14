Die GERMAN PRINT GROUP investiert in Deutschland – neuer Produktionsstandort in Koblenz entsteht

Die GPG investiert bewusst in den Standort Deutschland und baut auf über 3.000 m² einen neuen Produktionsstandort in Koblenz am Rhein.

In Koblenz am Rhein entsteht derzeit die neue Zentrale der GERMAN PRINT GROUP – ausgestattet mit modernster Technologie, hoher Fertigungstiefe und innovativen Produktionssystemen für den großformatigen Digitaldruck.

„Auch aus Koblenz kann man in die Welt liefern“, erklärt Daniel Gutendorf, Geschäftsführer der GERMAN PRINT GROUP.

„Wir sind überzeugt davon, dass Nähe Qualität schafft. Geschwindigkeit entsteht dort, wo Entscheidungen direkt an der Maschine getroffen werden – nicht über mehrere Ländergrenzen hinweg.“

Mit dem neuen Standort setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für den Produktionsstandort Deutschland und für langfristige Investitionen in Technologie, Know-how und Arbeitsplätze.

Die GERMAN PRINT GROUP produziert schwerpunktmäßig für Kunden aus den Bereichen Messebau, Events, Retail, Innenarchitektur und Markenkommunikation. Von Koblenz aus werden Projekte in ganz Europa realisiert – schnell, präzise und zuverlässig.

Besonders im Bereich des großformatigen Textildrucks zählt das Unternehmen heute zu den technologisch führenden Anbietern in Deutschland. Zum Einsatz kommen unter anderem eigens entwickelte Produktionssysteme für den 5-Meter-Sublimationsdruck sowie moderne Farbmanagement- und Automatisierungslösungen.

„Made in Germany ist für uns kein Marketingbegriff, sondern eine Haltung“, so Gutendorf weiter.

„Nicht outsourced. Nicht irgendwo. Sondern hier.“

Der neue Standort soll zum 30. Juni 2026 vollständig bezogen werden und bildet die Grundlage für weiteres nationales und internationales Wachstum der Unternehmensgruppe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GERMAN PRINT GROUP GmbH

Herr Daniel Gutendorf

August-Borsig-Straße 11a

56070 Koblenz

Deutschland

fon ..: 026198878390

web ..: https://gpg.de

email : dg@gpg.de

Die GERMAN PRINT GROUP mit Sitz in Koblenz ist seit über 25 Jahren spezialisiert auf großformatigen Digitaldruck für Messe, Event, Retail und Architektur. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige textile und klassische Drucklösungen für Kunden in ganz Europa.

Pressekontakt:

GERMAN PRINT GROUP GmbH

Herr Daniel Gutendorf

August-Borsig-Straße 11a

56070 Koblenz

fon ..: 026198878390

email : dg@gpg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Flow360 mit neuer Datenbankintegration: Schluss mit doppelter Datenpflege Goldpreis bis 2027