Mofa und E-Bike Theorieprüfung spielerisch mit 3D Fahrsimulator lernen

Wer sich in der Schweiz auf die Mofa-Theorieprüfung der Kategorie M vorbereitet, kann mit e.driver neu die erste Lektion des 3D Fahrsimulators nutzen und Verkehrssituationen interaktiv trainieren.

Die Mofa-Theorieprüfung der Kategorie M ist für viele Jugendliche in der Schweiz der erste Schritt in die selbstständige Mobilität. Sie ist unter anderem für schnelle E-Bikes mit Tretunterstützung bis 45 km/h erforderlich, während langsame E-Bikes bis 25 km/h ohne Führerausweis gefahren werden dürfen. Wer die Theorieprüfung beim ersten Versuch bestehen möchte, sucht heute gezielt nach Lernmethoden, die jüngeren Lernenden den Stoff verständlich vermitteln. Neben dem Bestehen der Prüfung geht es dabei auch darum, ein erstes Verständnis für sicheres Verhalten im Strassenverkehr aufzubauen.

Mit e.driver steht in der Schweiz ein digitales Lernprogramm zur Verfügung, das die Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG KATEGORIE M mit modernen und interaktiven Lernmethoden kombiniert. Neu erhalten Lernende zusätzlich Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators.

Gerade jüngere Lernende profitieren von visuellen und interaktiven Lernformen. Der 3D Fahrsimulator vermittelt allgemeine Verkehrssituationen aus der Fahrerperspektive und ergänzt so das klassische Lernen mit offiziellen asa-Prüfungsfragen um virtuell erlebbare Alltagssituationen.

Die dabei trainierten Themen wie Vortritt, Verhalten an Kreuzungen oder das Erkennen von Gefahren gelten für Mofa- und E-Bike-Fahrende genauso wie für andere Verkehrsteilnehmer und lassen sich so praxisnah vermitteln. Die Kombination aus Fragenlernen und Simulation soll nicht nur das Bestehen der Prüfung unterstützen, sondern auch das Sicherheitsbewusstsein im Alltag fördern.

e.driver arbeitet mit den offiziellen asa-Prüfungsfragen und kombiniert diese mit Expertenkommentaren, adaptivem Lernen sowie ergänzendem Lernmaterial. Das Lernsystem analysiert den individuellen Lernstand und wiederholt schwierige Inhalte gezielt.

Ein Produktvideo zeigt die Funktionen der Lernplattform und App im Überblick.

Der Zugriff auf e.driver erfolgt flexibel über Webbrowser oder App auf Smartphone, Tablet und Computer.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER FÜR DIE Mofa- UND E-BIKE-THEORIEPRÜFUNG GEHÖREN

– offizielle asa-Prüfungsfragen

– Expertenkommentare zu den Fragen

– adaptives Lernsystem

– Zugriff via Web und App

– mehrsprachige Nutzung

– Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators

– interaktive Verkehrssituationen für junge Lernende

Weitere Informationen zur e.driver Lernplattform:

e.driver App und Web Lernplattform

Eine Übersicht zu allen Theorieprüfungskategorien – Auto, Motorrad, Mofa, Traktor und Baumaschinen – ist verfügbar unter:

Theorieprüfung Schweiz – Übersicht aller Kategorien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Systems ag

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

Schweiz

fon ..: +41319984171

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email : connektar@e-university.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.



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