Auto Theorieprüfung lernen mit 3D Fahrsimulator

Wer sich in der Schweiz auf die Auto Theorieprüfung der Kategorie B vorbereitet, kann mit e.driver neu die erste Lektion des 3D Fahrsimulators nutzen und Verkehrssituationen interaktiv trainieren.

Die Auto Theorieprüfung der Kategorie B ist für viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler in der Schweiz die erste Hürde auf dem Weg zum Führerausweis. Wer die Theorieprüfung beim ersten Versuch bestehen möchte, sucht heute gezielt nach Lernmethoden, die über das reine Auswendiglernen von Prüfungsfragen hinausgehen. Neben den klassischen Fragenkatalogen gewinnen interaktive und praxisnahe Lernformen zunehmend an Bedeutung.

Mit e.driver steht in der Schweiz ein digitales Lernprogramm zur Verfügung, das die Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG KATEGORIE B mit modernen Lernmethoden kombiniert. Neu erhalten Lernende zusätzlich Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators.

Der 3D Fahrsimulator ergänzt das klassische Lernen mit Prüfungsfragen durch interaktive Verkehrssituationen. Lernende können verschiedene Szenarien virtuell erleben und dadurch Verkehrssituationen besser verstehen. Gerade Themen wie Vortritt, Beobachtung oder vorausschauendes Verhalten lassen sich damit praxisnah trainieren.

e.driver arbeitet mit den offiziellen asa-Prüfungsfragen und kombiniert diese mit Expertenkommentaren, adaptivem Lernen sowie ergänzendem Lernmaterial. Das Lernsystem analysiert den individuellen Lernstand und wiederholt schwierige Inhalte gezielt.

Die Kombination aus Theoriefragen, Lernsystem und Simulator verfolgt das Ziel, nicht nur das Bestehen der Prüfung zu unterstützen, sondern auch das Verständnis für sicheres Verhalten im Strassenverkehr zu fördern.

Ein Produktvideo zeigt die Funktionen der Lernplattform und App im Überblick.

Der Zugriff auf e.driver erfolgt flexibel über Webbrowser oder App auf Smartphone, Tablet und Computer.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER FÜR DIE AUTO THEORIEPRÜFUNG GEHÖREN

– offizielle asa-Prüfungsfragen

– Expertenkommentare zu den Fragen

– adaptives Lernsystem

– Zugriff via Web und App

– mehrsprachige Nutzung

– Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators

– praxisnahe Vorbereitung auf Verkehrssituationen

Weitere Informationen zur e.driver Lernplattform:

e.driver App und Web Lernplattform

Eine Übersicht zu allen Theorieprüfungskategorien – Auto, Motorrad, Mofa, Traktor und Baumaschinen – ist verfügbar unter:

Theorieprüfung Schweiz – Übersicht aller Kategorien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Systems ag

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

Schweiz

fon ..: +41319984171

web ..: http://www.e-university.ch

email : connektar@e-university.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.



Pressekontakt:

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