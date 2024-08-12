  • Rohstoff Insider: Wer Metalle und Minen-Aktien verstehen will muss hier einschalten!

    Gold auf Rekordjagd, Kupfer als Schlüsselmetall der Energiewende, Uran im Comeback, Lithium zwischen Crash und neuer Chance – und im Hintergrund kämpfen…

    …China, die USA und Europa um Versorgungssicherheit.

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    Dieser Beitrag stellt den Podcast- und Videokanal „Rohstoff Insider“ vor.

    Der Rohstoffmarkt ist längst kein Nischenthema mehr für Spezialisten sondern die Jahrhundert-Chance für alle Investoren. Genau hier setzt der Rohstoff Insider an! Hier kommen sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anleger auf ihre Kosten!

    Der neue Experten-Podcast von Björn Paffrath und Florian Kössler bringt smarte Investoren jede Woche dorthin, wo die großen Rohstofftrends entstehen: zu Minen, Märkten, geopolitischen Entwicklungen und den Unternehmen, die von diesen Verschiebungen profitieren könnten.

    Jetzt direkt den Rohstoff Insider ansehen.

    In diesem Kanal geht es nicht um oberflächliche Schlagzeilen. Der Rohstoff Insider ordnet ein, welche Metalle wirklich knapp werden könnten, welche politischen Entscheidungen die Märkte bewegen und warum Rohstoffe für Energie, Digitalisierung, Verteidigung, Infrastruktur und Versorgungssicherheit immer wichtiger werden.

    Ob Gold, Silber, Kupfer, Uran, Lithium oder strategische Rohstoffe: Der Podcast liefert kurze, präzise und verständliche Einschätzungen für Anleger, die mehr sehen wollen als nur den nächsten Tageskurs. Zudem finden regelmäßig Interviews mit wichtigen prominenter Persönlichkeiten aus dem Rohstoffsektor statt.

    Wer wissen möchte, wo die großen Trends im Rohstoffsektor entstehen, welche Chancen sich daraus ergeben und welche Risiken man kennen sollte, findet bei Rohstoff Insider einen kompakten, professionellen Einstieg in eine der spannendsten Investmentwelten unserer Zeit.

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    Viele Grüße
    Ihr
    Rostoff Insider-Team

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