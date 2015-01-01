  • Deutschlands erster Minen-Kanal! Das solltest Du wissen, BEVOR du die nächste Rohstoff-Aktie kaufst!

    Rohstoffaktien können explodieren, oder dein Depot zerlegen.

    Dieser Artikel bewirbt ein Video.

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    genau deshalb startet jetzt etwas, das es im deutschsprachigen Raum bislang nicht gab: Der erste 100 % deutschsprachige Rohstoffaktien-Kanal mit echten CEO-Interviews, Insider-Insights und klaren Praxisregeln für Anleger.

    Der „Rohstoff Aktien Kanal“ ist ein brandneues Projekt von Noah (Rohstoff Investor Kanal & Newsletter) und von Björn Paffrath (Gründer der Swiss Resource Capital AG & Herausgeber des Premium-Börsenbriefs „Der Rohstoff-König“). Hiermit entsteht eine Plattform, wo Makro-Wissen und internationales Minen-Know-how erstmals konsequent auf Deutsch vermittelt werden.

    Was diesen Kanal besonders macht!

    o Gespräche mit Minen-CEOs und Top-Experten aus der ganzen Welt

    o Interviews auf Englisch werden professionell ins Deutsche übersetzt und neu vertont

    o Es handelt sich dabei NICHT um…

    Lesen Sie hier gerne mehr.

    Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,
    Ihr
    Jörg Schulte

    Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung. Intro-Bild: Symbolbild-KI generiert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JS Research GmbH
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg
    Deutschland

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de

    Pressekontakt:

    JS Research GmbH
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Live-Webinar Pulsar Helium: Ergebnisse erster Durchflusstests stehen kurz bevor!
      Aktuell führt Pulsar Helium Durchflusstests auf dem Topaz-Projekt durch. Und erwartet sich von den in Kürze bevorstehenden Ergebnissen wichtige Erkenntnisse über das Produktionspotenzial des Projekts!...

    2. Zwei Profis sprechen Klartext: Bitcoin, Silber-Schock, Gold-Optionen und der nächste Rohstoff-Move!
      Bitcoin wackelt, Gold-Optionen drehen auf, Öl sendet Signale und Kupfer steht als nächster Engpass bereit. Mr. DAX & Insider liefern die Blaupause, wie man sich in diesen Cocktail richtig mixt....

    3. Dieses Unternehmen geht steil – Gewinne explodieren und der nächste Gold-Silber-Mega-Boom steht bevor!
      Silber ein Metall, das nicht nur in der Industrie begehrt ist, sondern auch als wertbeständiges Investment wieder im Fokus steht. Gerade jetzt, wo die psychologisch wichtige Marke von 30,- USD...

    4. Erster Registered Life Planner RLP® Deutschlands
      Financial Life Planning ist die Kunst, die Finanzen an das Leben von Menschen anzupassen, anstatt den Menschen an die Erfordernisse des Geldes....

    5. #BEIGEsprochen, Deutschlands erster Design-Podcast, ist zurück!
      Marie Jaster ist bei Kim Le Roux und Margit Sichrovsky von LXSY Architekten in Berlin...

    6. Deutschlands erster SEELEN-FARBRAUM: Ein Ort der Stille und Inspiration in Unterschleißheim bei München
      Eröffnung am 18.01. | Eintritt kostenfrei...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.