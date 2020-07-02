-
WELTPREMIERE – First Majestic Silver: CEO erstmalig und exklusiv im ersten deutschen Rohstoff Aktien Kanal!
Hinter den Kulissen von First Majestic: Keith Neumeyer über Engpässe, Strategie und die First Mint und warum viele den Silbermarkt falsch einschätzen.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Initiatoren des ersten deutschen Minenkanals hatten Keith Neumeyer vor der Kamera, eine der bekanntesten Stimmen im Silbermarkt. Als CEO von First Majestic Silver Corp. und Chairman von First Mining Gold Corp. liefert er im deutschsprachigen Interview eine klare, provokante Kernthese: Selbst bei steigenden Preisen kommt nicht automatisch „genug“ Silber auf den Markt! Warum das so ist, erklärt er erstmalig auf Deutsch.
Im zweiten Interview-Teil wird es noch konkreter: Neumeyer gibt einen seltenen Blick hinter die Kulissen von First Majestic, inklusive der Rolle der unternehmenseigenen First Mint und was das operative Setup der Company in der Praxis bedeutet.
Wenn Sie verstehen wollen, warum der Silbermarkt anders tickt als viele denken und was First Majestic im Hintergrund tatsächlich aufbaut, dann ist dieses Video Pflicht.
Holen Sie sich hier die Weltpremiere und vor allem Insider-Infos aus erster Hand!
Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,
Ihr
Jörg Schulte
Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung. Intro-Bild: Stock.Adobe.com, World premiere in a theater. Von DALU11
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
JS Research GmbH
Herr Jörg Schulte
Bergmannsweg 7a
59939 Olsberg
Deutschland
fon ..: 015155515639
web ..: http://www.js-research.de
email : info@js-research.de
Pressekontakt:
JS Research GmbH
Herr Jörg Schulte
Bergmannsweg 7a
59939 Olsberg
fon ..: 015155515639
web ..: http://www.js-research.de
email : info@js-research.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Das Beratungsangebot der InHalten AG – Lösungsorientierte Unterstützung für Beruf und Alltag Frische Pasta, Omas Rouladen und Riesling dazu!
