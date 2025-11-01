Die Kernkraft wird weiter wachsen

2025 wurde so viel Strom aus Kernkraft erzeugt wie noch nie und die Internationale Energieagentur geht von einem weiteren Wachstum aus – gut für Uranfirmen.

1,2 Prozent mehr Strom erzeugte die Atomenergie im vergangenen Jahr mehr als im Vorjahr. Geschuldet war dies Reaktorwiederinbetriebnahmen, neuen Kapazitäten und einer höheren Produktion. Bis mindestens zum Jahr 2030 geht die Internationale Energieagentur von einem durchschnittlichen jährlichen Plus der Kernenergie von 2,8 Prozent aus. Das wäre doppelt so viel als in den Jahren 2021 bis 2025. Vor allem neue Reaktoren in China, Indien oder Südkorea sind dafür verantwortlich.

Ebenso verantwortlich ist die Wiederinbetriebnahme von Reaktoren in Japan. Das größte Kernkraftwerk der Welt ist das Kashiwazaki-Kariwa-Kernkraftwerk in Japan. Aktuell soll die Leistung von Block sechs schrittweise hochgefahren werden. Der kommerzielle Betrieb soll dann ab 18. März stattfinden. In Frankreich ist die hohe Energieproduktion aus Atomkraft stabil. Bis 2030 sollen dort fast 30 Gigawatt neue Kernenergiekapazität durch den Bau von sechs neuen Kernreaktoren entstehen. Und in China wird laut Prognosen die Atomstromproduktion bis 2030durchschnittlich fast sechs Prozent jährlich zunehmen.

Die Elektrifizierung, beispielsweise durch Elektrofahrzeuge, schreitet voran, damit steigt der Energiebedarf. Auch in langen Winternächten ist eine sichere und ausreichende Energieversorgung nötig, dies kann die Atomkraft bieten. Und das Verzichten auf eigene Anlagen führt nicht zu weniger Kernenergie. Folglich muss der Uranverbrauch steigen, positiv für Uranunternehmen.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei und jetzt ein US-Anbieter, der Uran und Uranhexafluorid (wird in der Urananreicherung eingesetzt) liefern kann.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/

Quellen: Uranium Energy, Uranium Royalty,

https://www.nuklearforum.ch/de/news/iea-kernenergie-2025-mit-neuem-produktionsrekord/; https://www.nuklearforum.ch/de/news/japan-wiederinbetriebnahme-von-kashiwazaki-kariwa-6-fuer-testbetrieb-erfolgt/;

https://www.nuklearforum.ch/de/news/frankreich-veroeffentlicht-energie-fahrplan-mit-sechs-neuen-kernreaktoren/; https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/.

