Goldpreis zeigt Widerstandsfähigkeit, Inder mögen Gold

Die ersten Wochen des Jahres 2026 waren turbulent, zwölf Allzeithochs gab es. Nun scheint sich der Preis erst mal eingependelt zu haben.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold & Silver Ltd.und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.03.2026, 17:00 Uhr Zürich/Berlin

Der Goldpreis besitzt also eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Und schon gab es wieder Unsicherheiten zum Thema Zölle. Dies schürt die Sorgen um die Unberechenbarkeit der Politik des US-Präsidenten, gut für den Goldpreis. Die Zuflüsse in Gold-ETFs sind in Indien nach wie vor stark. So konnte der Januar Rekordzuflüsse in Gold-ETFs und eine Rekordbeteiligung der Anleger für sich verbuchen. Zum neunten Mal in Folge gab es bei den indischen Gold-ETFs Nettozuflüsse und sie erreichten mit rund 2,5 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Das verwaltete Vermögen stieg bis Ende Januar auf etwa 20 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als dreimal so viel wie noch vor einem Jahr, natürlich auch dem gestiegenen Goldpreis geschuldet.

Die Goldliebe der Inder besitzt eine lange Tradition. Gold gilt als Wertanlage, aber auch als Symbol für Glück, soziale Sicherheit und Wohlstand. Auch im Februar gab es weiter starke Nettozuflüsse in die indischen Gold-ETFs. Die Preisrallye beim Gold hat also neue Anleger angezogen. Preisrückgänge lösen Käufe aus. Goldbarren und -münzen sind nach wie vor ebenfalls sehr gefragt.

Dabei haben beim Schmuckkauf Verbraucher mehr gestaffelte Anschaffungen getätigt. In 2025 ist im Vergleich zum Vorjahr das Nachfragevolumen beim Schmuck um rund 20 Prozent in Indien gesunken. Aufgrund der hohen Goldpreise ist der Umsatz jedoch um 25 bis 30 Prozent angestiegen. Statt Schmuck werden gerne Anlageprodukte gekauft. Dies hat sich auch bereits in China, dem weltweit größten Goldverbraucher, gezeigt. Dort wurde im ersten Halbjahr 2025 zirka 26 Prozent weniger Goldschmuck gekauft, dafür gingen aber um 24 Prozent mehr Goldmünzen und -barren über den Ladentisch. Neben physischem Gold profitieren auch die Goldunternehmen von starken Goldpreisen.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Kürzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfasst. Sierra Madre Gold and Silver wurde von der TSX Venture Exchange als eines der Top 50 Unternehmen 2026 ausgezeichnet.

Fortuna Mining – https://www.resource-capital.ch/en/companies/goldmining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine im Senegal punktet mit sehr guten Bohrergebnissen, eine Bauentscheidung soll es im zweiten Quartal 2026 geben.

Quellen:

