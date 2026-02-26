Warum Rohstoffe im KI-Zeitalter an der Börse glänzen!

Künstliche Intelligenz verändert ganze Branchen – doch sie kann keine Rohstoffe fördern. Genau hier setzt ein neuer Investorenfokus an.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Begriff „HALO“ wird derzeit in Analysten- und Marktkommentaren u.a. als Abkürzung für „Heavy Assets, Low Obsolescence“ verwendet, also Unternehmen mit realen, kapitalintensiven Sachwerten, die sich nicht einfach durch Software ersetzen lassen. Nicht zu verwechseln mit dem psychologischen „Halo-Effekt“ aus der Verhaltensökonomie.

Konkret geht es um die Wahrnehmung, dass künstliche Intelligenz zwar digitale Geschäftsmodelle tiefgreifend verändern kann, jedoch keinen physischen Mehrwert schafft. KI kann keine Rohstoffe abbauen, keine Energie erzeugen und keine materiellen Güter herstellen. Genau diese Eigenschaft verleiht kapitalintensiven Branchen wie Bergbau und Versorgern aus Investorensicht einen besonderen Schutz vor Disruption.

Das Ergebnis ist eine erhöhte Kapitalzufuhr und eine Neubewertung ganzer Sektoren, ohne…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

