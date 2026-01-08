Mayfair Gold: Strategie schafft schnellsten Weg zu freiem Cashflow

Gold bleibt trotz Volatilität im Aufwärtstrend – und Mayfair Gold entwickelt Fenn-Gib im Timmins-Camp mit klarem Fokus auf frühe, hochmargige Produktion und raschen freien Cashflow.

Anzeige/Werbung – Diese Veröffentlichung erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold ist, das, was es in echten Stressphasen immer ist: der schnellste Gradmesser für geopolitisches Risiko. Seit der offene Konflikt zwischen den USA/Israel und Iran am Wochenende eskalierte und sich weiter ausweitet, suchen Investoren verstärkt Schutz und das Edelmetall reagiert entsprechend. Zu Wochenbeginn (02.03.2026) zog Spot-Gold zeitweise um mehr als 2 % an und lag am Abend bei rund 5.297,- US-Dollar je Unze, womit sich das Plus seit Jahresbeginn auf knapp 23 % summierte. Der bisherige Rekord wurde am 29.01.2026 bei 5.594,82 US-Dollar festgestellt.

Noch wichtiger: Es geht längst nicht nur um Schlagzeilen, sondern um Zweit- und Drittrundeneffekte. Der Energiemarkt reagiert nervös – Öl verteuerte sich in der jüngsten Eskalationswelle laut Reuters zeitweise um…

Lesen Sie hier gerne.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Mayfair Gold (PFS-News Release 08.01.2026, Projektseite/Technische Berichte, Investor-Präsentationen), Reuters (Goldpreis/Zoll-Thema, 23.02.2026), World Gold Council (Weekly Markets Monitor, 23.02.2026), Fraser Institute (Annual Survey of Mining Companies, 2024), Euronews/Notes from Poland (Goldreserven Polen, 20.01.2026). Intro-Bild: Symbolbild (KI-generiert), sofern eingesetzt.

