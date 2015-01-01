Originale Kunstwerke von Johnny Depp erstmals in Deutschland

Eine Premiere mit internationaler Strahlkraft: Am Samstag, 21. März 2026, präsentieren die QUEENS Kunstgalerien in Emmendingen erstmals in Deutschland originale Kunstwerke von Johnny Depp.

Emmendingen bei Freiburg – Johnny Depp zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Gegenwart. Die Kunst des Weltstars, die über viele Jahre privat blieb, ist mittlerweile im zeitgenössischen Kunstmarkt etabliert. Mit der Ausstellung am 21. März bietet sich erstmals in Deutschland die seltene Möglichkeit, original signierte Arbeiten von Johnny Depp zu erwerben.

Kunst als Konstante

Als fantasievoller Geschichtenerzähler hat Johnny Depp seine Kreativität schon früh durch Zeichnen und Malen ausgelebt. Bereits vor seiner Filmkarriere nutzte er Skizzenbücher, um seine Umwelt zu beobachten und zu interpretieren. Die Kunst blieb über sein gesamtes Leben hinweg eine Konstante und entwickelte sich zu einer fließenden, ausdrucksstarken Praxis, die in ihrer Energie deutlich an den Neoexpressionismus anknüpft.

Vom privaten Atelier zur internationalen Ausstellung

Viele Jahre lang teilte Johnny Depp seine Kunst ausschließlich mit seinem privaten Umfeld. Erst 2022 entschloss er sich, seine Werke erstmals öffentlich zu präsentieren – mit der Debütkollektion „Friends & Heroes“. Darin interpretierte er Persönlichkeiten, die sein Leben geprägt haben: von kulturellen Ikonen bis hin zu persönlichen Bekannten.

Die Resonanz war überwältigend: Die Auflage war innerhalb weniger Stunden ausverkauft und bestätigte das weltweite Interesse an seinen Werken. Nach dem Debüt in New York folgten weitere Ausstellungen, zuletzt im November 2025 in Tokio. Nun folgt mit Emmendingen die erste Präsentation von original signierten Editionen und Unikaten in Deutschland.

Ted Bauer, Gründer und Geschäftsführer der QUEENS Kunstgalerien ist darauf mehr als stolz: „Nach 15 Jahren in der Kunstbranche, ist es uns eine Ehre, Ihnen Werke dieses unglaublichen Künstlers als erste Galerie im deutschsprachigen Raum exklusiv anbieten zu dürfen.“

Welche Kunstwerke werden gezeigt?

Beispielsweise die limitierte Edition „Five“. Diese nimmt eine sehr persönliche Ebene auf: Sie fängt die emotionale Erschöpfung ein, die Johnny Depp 2021 empfand, kurz bevor er in das fünfte Jahr einer schwierigen Lebensphase eintrat. Als Zeichen für diesen Moment integrierte er eine markante „Tally Mark“. Grundlage ist ein Standbild aus einem Shooting für Dior „Sauvage“. Der Künstler wählte dieses Motiv als Hommage an Dior und deren Loyalität in seinen dunkelsten Stunden.

Ein weiteres zentrales Motiv ist die Figur des „Bunnyman“, entstanden aus einer wiederkehrenden Traumgestalt, die sowohl Johnny Depp als auch seinem Sohn Jack unabhängig voneinander begegnet ist. Diese Figur wird in einer kühnen Serie als Symbol und Ikone seiner Fantasie in immer neuen Traumlandschaften inszeniert.

Exklusive Veranstaltung – Zutritt nur nach Bestätigung

Aufgrund strenger Regularien und der bereits im Vorfeld großen Nachfrage ist die Teilnahme begrenzt.

Termin: Samstag, 21. März 2026 – Beginn: 15:00 Uhr

Ort: QUEENS Kunstgalerien Emmendingen

Einlass: 30 Minuten vor Beginn Teilnahme: nur nach vorheriger Anmeldung (mit Adresse und Mobilnummer) unter vernissage@queens.art und nach erfolgter Teilnahmebestätigung.

Pressekontakt / Akkreditierung

QUEENS Kunstgalerien Emmendingen E-Mail: manuel@queens.art

Freigegebene Bilder von Johnny Depp und seiner Kunst können inkl. Copyright angefordert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Queens Kunstgalerien GmbH

Herr Manuel Moosherr

Am Elzdamm 63

79312 Emmendingen

Deutschland

fon ..: 00491603867646

web ..: https://www.queens.art

email : manuel@queens.art

Die QUEENS Kunstgalerien sind ein Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst. Sie präsentieren Werke nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler. Der Fokus liegt auf moderner, innovativer und ausdrucksstarker Kunst. Die Galerien verbinden Ästhetik mit kulturellem Anspruch.

Pressekontakt:

Queens Kunstgalerien GmbH

Herr Manuel Moosherr

Am Elzdamm 63

79312 Emmendingen

fon ..: 00491603867646

email : manuel@queens.art

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Doch wenn ich nachts träume – der neue Song von Elena Camena Mayfair Gold: Strategie schafft schnellsten Weg zu freiem Cashflow