Energie intelligent optimiert baut Beratungsangebot zur Senkung von Strom- und Gaskosten aus

Durch eine neue Partnerschaft wurde das Beratungsangebot für bessere Gas- und Strompreise intelligent ergänzt.

Das Unternehmen Energie intelligent optimiert fokussiert sich klar auf Strom- und Gasbeschaffung für KMU – Portfolio durch neuen Partner erweitert Reutlingen, 03.03.2026 – Energie intelligent optimiert schärft sein Profil und positioniert sich eindeutig als Spezialist für die Beschaffung von Strom und Gas für klein- und mittelständische Unternehmen. Im Mittelpunkt steht die Optimierung von Beschaffungspreisen und Vertragskonditionen – nicht die technische Energieeffizienzberatung.

Das Unternehmen mit Sitz in Reutlingen, verantwortlich laut Impressum Rainer Bachmann, konzentriert sich ausschließlich auf die wirtschaftlichen Stellschrauben im Energieeinkauf. Analysiert werden bestehende Lieferverträge, Preisbestandteile sowie Beschaffungsmodelle. Ziel ist es, marktgerechte Konditionen zu sichern und den Energieeinkauf strategisch zu verbessern.

„Wir beraten nicht zur Verbrauchsreduzierung oder zu technischen Effizienzmaßnahmen. Unser Fokus liegt klar auf dem Einkauf von Strom und Gas und der Frage, wie Unternehmen bessere Preise und passende Vertragsmodelle realisieren können“, erklärt Rainer Bachmann.

Echtzeitpreise und Markttransparenz durch neuen Partner

Das Leistungsportfolio wurde kürzlich durch einen spezialisierten Partner intelligent erweitert. Dadurch ist es nun möglich, aktuelle Marktpreise sowie verfügbare Anbieter in Echtzeit abzubilden und anzubieten. Unternehmen erhalten damit eine deutlich höhere Transparenz über das aktuelle Marktgeschehen und können fundierte Beschaffungsentscheidungen auf Basis tagesaktueller Daten treffen.

Diese Erweiterung stärkt insbesondere die Handlungsfähigkeit von KMU, die häufig keinen eigenen Energieeinkauf betreiben. Neben der strategischen Beratung können jetzt konkrete Preisoptionen und Anbieterangebote unmittelbar gegenübergestellt werden.

„Durch die Integration unseres neuen Partners verbinden wir strategische Beschaffungsberatung mit direktem Marktzugang. Das schafft Geschwindigkeit, Vergleichbarkeit und eine solide Entscheidungsgrundlage“, so Bachmann.

Klare Spezialisierung im Energiemarkt

Mit der geschärften Positionierung unterstreicht Energie intelligent optimiert seinen Anspruch, Unternehmen beim wirtschaftlichen Energieeinkauf zu begleiten. Im Fokus stehen:

* Analyse bestehender Strom- und Gasverträge

* Bewertung von Preis- und Vertragsstrukturen

* Entwicklung passender Beschaffungsstrategien

* Vergleich und Angebot aktueller Marktpreise in Echtzeit

Technische Effizienzberatung, Anlagenoptimierung oder Fördermittelthemen sind nicht Bestandteil des Angebots.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Bachmann HV+DL

Herr Rainer Bachmann

Rosenstr. 44

72770 Reutllingen

Deutschland

fon ..: 015253936269

web ..: https://www.rainerbachmann.eu/

email : rainer.bachmann@rainerbachmann.eu

Energie intelligent optimiert ist ein auf Energiebeschaffung spezialisiertes Beratungsangebot mit Sitz in Reutlingen. Verantwortlich ist Rainer Bachmann (Rainer Bachmann HV+DL).

Das Unternehmen unterstützt insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen bei der Optimierung ihrer Strom- und Gasbeschaffung – mit klarem Fokus auf Preisgestaltung, Vertragskonditionen und strategischem Energieeinkauf. Ziel ist es, Zusammenhänge verständlich darzustellen und Entscheidungsgrundlagen für eine bessere Kostensteuerung zu schaffen.

