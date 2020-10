SalsUp unterstützt Mittelständler beim Innovationsmanagement mit erweitertem Beratungsangebot

SalsUp, Europas führende digitale Plattform zur Vernetzung von Start-Ups und Mittelständlern, erweitert sein Beratungsangebot für mittelständische Unternehmen.

Ergolding, den 15. Oktober 2020 – SalsUp, Europas führende digitale Plattform zur Vernetzung von Start-Ups und Mittelständlern, erweitert sein Beratungsangebot für mittelständische Unternehmen. Zusätzlich zum bestehenden Innovation Hub, auf dem Mittelständler die Innovationen und Produkte von über 60.000 Start-Ups durchsuchen können, gibt es ab sofort ein persönliches Beratungsangebot für mittelständischer Unternehmen. Diese erhalten bei SalsUp einen so genannten Corporate Manager, einen persönlichen Ansprechpartner für den Start auf dem Innovations-Marktplatz. Bis zum Jahresende will SalsUp 100 Corporate Manager beschäftigen. Dafür werden Vertriebs-Profis mit fundierter Erfahrung im B2B-Bereich gesucht, die Digitalisierung und Innovation in mittelständigen Unternehmen vorantreiben wollen

„Wir wollen dem Mittelstand bestmögliche und persönliche Betreuung bieten“, erklärt Bernhard Schindler, Gründer und CEO von SalsUp. „Das ist uns neben der ständigen Weiterentwicklung unseres Produktes das wichtigste. Deswegen haben wir in der gesamten DACH-Region bereits 30 Corporate Manager aufgebaut, die sich um die Belange unserer mittelständischen Unternehmen kümmern. Bis Ende des Jahres wollen wir die Zahl auf 100 erhöhen.“

Aufgabe der Corporate Manager ist es, Mittelständlern bei den ersten Schritten der Vernetzung mit Start-Ups zu helfen. Sie sind der Ansprechpartner für alle initialen Fragen, da sie Erfahrung im Bereich der Digitalisierung und Innovationen im B2B-Umfeld haben. Die Corporate Manager, welche in einem flächendeckenden Netz über die gesamte DACH-Region verteilt sind, unterstützen den Mittelstand beim Einstieg auf der Plattform.

Persönliche Betreuung und digitales Modell decken Bedürfnisse von Unternehmen

„Die Zeiten der analogen Suche nach Start-Ups ist endgültig vorbei“, stellt Patrick Müller, Sales Director bei SalsUp, klar. „Mittelständische Unternehmen müssen dank SalsUp nicht mehr selbst zeitintensiv die besten Start-Ups scouten, sondern finden eine vorselektierte Auswahl auf unserer Plattform. Zeitintensive Besuche von Pitch-Veranstaltungen und der kostenintensive Aufbau einer eigenen Innovationsabteilung werden hinfällig.“

Der Marktplatz für Innovationen, den SalsUp bietet, ist für registrierte Unternehmen jederzeit per Web- und Appversion erreichbar. So können neueste StartUps und Produkte nach Belieben durchsucht werden. Die Corporate Manager stehen, ebenso wie ein SalsUp Scout, der im konkreten Umgang mit der Plattform berät, per Online-Terminbuchung und Video-Beratung immer zeitnah und ortsunabhängig zur Verfügung. Dadurch bietet SalsUp die kombinierten Vorteile einer modernen Online-Plattform mit einer persönlichen Betreuung, die gerade mittelständischen Kunden wichtig ist.

Diese Unternehmen zahlen für die Nutzung des Innovation Hub einen Teil dessen, was ein eigener Innovationsmanager kosten würde. Dafür nutzen sie nicht nur vollumfänglich die Funktionalitäten des Marktplatzes, sondern haben mit Corporate Manager und SalsUp Scout qualifizierte Ansprechpartner, die sie in allen Fragen rund um die Plattform und das Finden der richtigen Produkte, Innovationen und Start-Ups beraten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SalsUp GmbH

Frau Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

Deutschland

fon ..: +49 871 976 232 – 0

web ..: https://www.salsup.de/

email : sabrina.kaindl@salsup.de

Pressekontakt:

SalsUp GmbH

Frau Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

fon ..: +49 871 976 232 – 0

web ..: https://www.salsup.de/

email : presse@salsup.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Vorkonsultation MaRisk 2020 und BAIT 2020