Doch wenn ich nachts träume – der neue Song von Elena Camena

Die musikalische Reise geht weiter

Mit „Doch wenn ich nachts träume“ präsentiert Elena Camena einen schnellen, schwungvollen Discofox, der Herz und Tanzfläche gleichermaßen erreicht. Der Song erzählt von der ersten großen Liebe – einer Verbindung, die immer wieder aufflammt, sich löst und schließlich doch ihren Platz in der Erinnerung behält.

Getragen von einer eingängigen Melodie und einem treibenden Rhythmus verbindet der Titel Leichtigkeit mit emotionaler Tiefe. Zwischen Nähe und Loslassen, Hoffnung und Abschied entsteht ein Gefühl, das viele kennen: Auch wenn man getrennte Wege geht, bleiben die Nächte, in denen Erinnerungen wieder lebendig werden.

Elena Camena gelingt es, diese bittersüße Geschichte authentisch und gefühlvoll zu transportieren, ohne die Tanzbarkeit aus den Augen zu verlieren.

„Doch wenn ich nachts träume“ ist ein moderner Discofox mit Ohrwurmcharakter – ideal für Schlager- und Tanzliebhaber, die Emotionen genauso schätzen wie Bewegung.

Elena Camena bringt seit Jahren immer wieder tolle Lieder auf den Markt – auch in englischer Sprache!

Komponist: Peter Hobbie/ Silke Herbst

Text: Silke Herbst

Interpret: Elena Camena

LC Nummer : 24810

ISRC-Nr.: DEOB52500594

VÖ-Datum: 5. März 2026

Quelle: Büro Elena Camena/ Thomas Odermatt

