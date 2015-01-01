  • Doch wenn ich nachts träume – der neue Song von Elena Camena

    Die musikalische Reise geht weiter

    BildMit „Doch wenn ich nachts träume“ präsentiert Elena Camena einen schnellen, schwungvollen Discofox, der Herz und Tanzfläche gleichermaßen erreicht. Der Song erzählt von der ersten großen Liebe – einer Verbindung, die immer wieder aufflammt, sich löst und schließlich doch ihren Platz in der Erinnerung behält.

    Getragen von einer eingängigen Melodie und einem treibenden Rhythmus verbindet der Titel Leichtigkeit mit emotionaler Tiefe. Zwischen Nähe und Loslassen, Hoffnung und Abschied entsteht ein Gefühl, das viele kennen: Auch wenn man getrennte Wege geht, bleiben die Nächte, in denen Erinnerungen wieder lebendig werden.
    Elena Camena gelingt es, diese bittersüße Geschichte authentisch und gefühlvoll zu transportieren, ohne die Tanzbarkeit aus den Augen zu verlieren.
    „Doch wenn ich nachts träume“ ist ein moderner Discofox mit Ohrwurmcharakter – ideal für Schlager- und Tanzliebhaber, die Emotionen genauso schätzen wie Bewegung.

    Elena Camena bringt seit Jahren immer wieder tolle Lieder auf den Markt – auch in englischer Sprache!

    Komponist: Peter Hobbie/ Silke Herbst
    Text: Silke Herbst
    Interpret: Elena Camena
    LC Nummer : 24810
    ISRC-Nr.: DEOB52500594
    VÖ-Datum: 5. März 2026
    Quelle: Büro Elena Camena/ Thomas Odermatt

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Raus aus meinen Kopf – der neue Song von Elena Camena
      Ein Solosong der Künstlerin...

    2. Elena Camena – In Your Eyes
      Die englische Version von "In deinen Augen"...

    3. Elena Camena besingt das „Echtes Leben“
      Eine Hymne auf das Leben...

    4. Unsere Eisdiele besingen Tommy O. & Elena Camena
      Eine weitere Hymne an den Sommer...

    5. Elena Camena singt sehr rockig von einer On-Off-Beziehung
      Die Sängerin zeigt ihre rockige Seite...

    6. Gelateria – der neue Sommersong von Tommy O. & Elena Camena
      Die musikalische Eisdiele auf Italienisch...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.