Raus aus meinen Kopf – der neue Song von Elena Camena

Ein Solosong der Künstlerin

Hier greift Silke Herbst (Elena Camena) Sängerin und Texterin ein aktuelles Thema auf. Wer hat es nicht schon erlebt… sich Hals über Kopf zu verlieben ohne zu wissen was auf einen da zukommt. In diesem wunderbaren Song zeigt die Texterin Silke Herbst (Elena Camena) einmal mehr ihr gesangliches-Talent mit einem wunderbaren Text und einer erstklassigen Melodie. Manchmal verlieben wir uns in einen Menschen, von dem wir nicht wissen, ob er mit uns spielt oder es ernst meint.

Silke Herbst´s Texthand ist momentan auch in „Tommy O. & Elena Camena – Flieg kleine Möwe“ zu hören, wo sie ebenso den Text geschrieben hat.

Veröffentlichungs-Datum: 20.09.2022

Song Titel : Raus aus meinem Kopf

Interpret / in Elena Camena

Musikkomposition: Peter Hobbie

Text: Silke Herbst

Label und Labelcode: Fripe Music, LC : 24810

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Internet unter www.silkeherbst.de und bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: Büro Silke Herbst

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

