Stadt aus Gold – der neue Song von Jürgen Pleinetti

Nummero 7 ist endlich da!

Mit seiner mittlerweile 7. Single „Stadt aus Gold“ – hat sich Schlagersänger

Jürgen Pleinetti diesmal für einen modernen und zugleich zeitlosen FoxSchlager

entschieden, dessen Hook bereits mit dem Intro startet, sofort ins Ohr geht und auf

dem Dancefloor garantiert für Aktivität sorgt.

In dem emotionsgeladenen Schlager „Stadt aus Gold“, geht es um die Angebetete,

aber fast unerreichbare Liebe. Damals hatte er sich nicht getraut, denn er wusste, ihr

Herz zu gewinnen ist schwer. Sie liebt Schmuck und schöne Dinge und weiß wer sie

ist und wie sie sich in der Welt bewegt, in der ihr alles gelingt, ja die Welt sich um sie

dreht. Doch nachdem genug Zeit vergangen ist, fühlt er sich wie Caesar und

verspricht seiner Cleopatra eine Pyramide – ja eine ganze Stadt aus Gold. So

gewinnt er Ihr Herz und entführt sie an die schönsten Orte dieser Welt, entlang von

tausend Sonnenstrahlen.

Jürgen Pleinetti verabschiedet den Spätsommer mit strahlenden E-Pianoklängen,

singenden Gitarren, energiegeladenen Vocals und einem kraftvollen Uptempo FoxBeat, der einfach nur Schlager pur ist. Der neue Song entstand wieder zusammen

mit Textdichter Boris Fechner und Medien-/Musikproduzent Florian Glötzl vom

Waldkirchner Schlagerlabel BERTL’s RECORDS.

Komposition: Florian Glötzl

Text: Boris Fechner

Musikproduktion: Florian Glötzl (https://bayarox.de)

VÖ-Datum: 07.09.2022

Mastering: Florian Glötzl Released @ Bertl’s Records 2022

(https://bertlsrecords.de)

Labelcode: 24929 / ISRC = DEAR42252372 /

EAN = 4067248840696

Webseite: https://juergenpleinetti.de

Spotify:

https://open.spotify.com/album/6mwhPdXb4DB6BkW5oLWydY?https://open.spotify.c

om/album/6mwhPdXb4DB6BkW5oLWydY?

si=XLDffk2cRD6qAi1RSkbcCA

si=XLDffk2cRD6qAi1RSkbcCA

youtube: https://www.youtube.com/watch?

v=AkSX2cRCJKA&ab_channel=Bertl%27sRecords%26Bayarox

facebook: https://www.facebook.com/JuergenPlein…

Instagram: https://www.instagram.com/pleinetti/

Quelle: büro Jürgen Pleinetti

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

