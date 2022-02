Die “ Unendlichkeit der Zeit “ erklärt der Sänger Jürgen Pleinetti

Die Zeit ist immer für einen Schlager gut

Die fünfte Single „Unendlichkeit der Zeit“ – ein tanzbarer Gute-Laune-Schlager mit unverwechselbarer Rock-Attitüde, erscheint am 18.02.22 auf allen Download- und Streamingplattformen.

Mit über 15.000 Aufrufen auf Youtube überraschte der in Dormagen aufgewachsene und mittlerweile in Bayern lebende Sänger Jürgen Pleinetti, mit einer selbstgeschriebenen, englischsprachigen Weihnachtsballade, die es auf die Playlisten eines Kreuzfahrtschiffs und zahlreicher Internetradios schaffte.

In seiner neuen Single „Unendlichkeit der Zeit“ nimmt uns Jürgen Pleinetti mit auf eine Gedankenreise, in der sich Jede und Jeder „wild and young and free“ fühlen darf. Die Kraft der Liebe und des Zusammenhalts – so macht es der starke Text deutlich – kennt trotz räumlicher Distanzen keine Grenzen, wenn man nur dem

Ruf des Glückes folgt. Der sehr party-orientierte Refrain lädt zum Feiern, Tanzen und vor allem Mitsingen ein.

Passend dazu wurde ein Musikvideo gedreht, in dem sich der sympathische Sänger zugleich verträumt und nachdenklich, als auch mit einer Licht- und Energie-geladenen Bühnenperformance dem tanzenden Publikum präsentiert.

Der neue Titel entstand wieder in Zusammenarbeit mit Medien- und Musikproduzent Florian Glötzl sowie Textautor Boris Fechner und wurde über das Waldkirchner Label Bertl’s Records veröffentlicht.

VÖ-Datum: 18.02.2022

Komposition: Florian Glötzl, Text: Boris Fechner

Musikproduktion: Florian Glötzl (https://bayarox.de

Mastering: Jens Buchholtz

Released @ Bertl’s Records 2022 (https://bertls-records.de

Label: Bertl’s Records; Labelcode: 24929

ISRC = DEAR42249149

EAN = 4061707876714

Vorab zum Reinhören oder Runterladen:

https://www.dropbox.com/s/auchwnbhocj0qjc/M1_Unendlichkeit_Der_Zeit_4416.mp3?dl=0

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=phPVpfrWZ0Mhttps://www.youtube.com/watch?v=phPVpfrWZ0M

Kontakt:

Telefon: 09677-9144565

Email: kontakt@juergenpleinetti.de

Webseite: https://juergenpleinetti.de

facebook: https://juergenpleinetti.dehttps://www.facebook.com/JuergenPleinetti

instagram: https://www.facebook.com/JuergenPleinettihttps://www.instagram.com/pleinetti/

Info- und Bildquelle: Büro Jürgen Pleinetti

