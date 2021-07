„Die bayerischen Vertriebstage“ mit Christoph Gruhn, Enrico Schütze, Martin Sänger, Andre Schneider, u.v.m.!

Vom 2. bis 8. August 2021 finden „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder statt. Der bayerische Vertriebsfreak präsentiert hier die Creme de la Creme an TOP-Speakern.

Nun ist es fix: Über 50 Top-Speaker treffen sich Anfang August 2021 online. Neben Martin Limbeck haben auch Jörg Löhr, Ralf Schmitz, Oliver Geisselhart und Stephy Beck zugesagt.

Über 50 Speaker haben bereits zugesagt. Und über 20.000 Teilnehmer werden erwartet. Sind auch Sie dabei? Hier der Link: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/earlybird-ticket-sichern

Aber die Liste an Experten, die seinesgleichen suchen, geht noch weiter:

Christoph Gruhn:

Spezialist für authentisches Kundenbeziehungsmarketing und automatisiert-empathische Verkaufsgespräche! Ausbildung als Großhandelskaufmann, entdeckte das Internet und Onlinemarketing für sich, Spezialist für Email Marketing und vollautomatisierte Verkaufsgespräche.

Karl Werner Schmitz:

Haptik-Pionier, Erfinder, Buchautor und Trainer! Karl Werner Schmitz zählt zu den gefragtesten Verkaufs- und Marketingberatern im deutschsprachigen Raum. Er gilt als Erfinder des haptischen Marketings und landete 1987 mit der Methode des „Haptischen Verkaufens“ einen Geniestreich.

Alireza Zokaifar:

Storytelling-Experte! Jeder Mensch hat eine inspirierende Geschichte. Auch DU. Was ist Deine Geschichte? „Tell me your story.“

Enrico Schütze:

Der Neukunden-Schütze! Enrico Schütze hilft Unternehmern und Selbständigen mit Facebook leichter & einfacher mehr Kunden zu gewinnen, ohne Fanpages zu erstellen, ohne Kontakte aufzubauen, ohne Postings und ohne Zeit & Geld zu verschwenden.

Robert Hecht:

Social Media Experte! „Die virtuelle Welt hat mich schon immer begeistert“. Mit diesem Statement unterstreicht Robert H. Hecht seine Mission im Unternehmertum.

Martin Sänger:

Verkaufs- und Social Media Experte! In unterhaltsamer, manchmal etwas dreister Art und Weise, analysiert Martin Sänger den Mythos Facebook & Co. Hierbei spannt er bei den Kernpunkten immer den Bogen zum Verkaufs- Alltag. Dabei kommen ihm seine 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb mehr als zu Gute.

Andre Schneider:

Der Kundengewinnungscoach! Andre Schneider hilft seinen Kunden ihre wahre Größe zu erkennen, und zu leben. Er gibt Ihnen besonders wirksame Marketing-Werkzeuge an die Hand, um Ihre Ideen und Angebote besser und schneller in die Welt zu bringen. Das sorgt dafür, dass die Telefone seiner Kunden regelmäßig klingeln, und systematisch immer genügend passende Aufträge hereinkommen.

Sichern Sie sich nun noch gratis Ihr Ticket. Mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“ geht nicht. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Unternehmerseite unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



Pressekontakt:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Quantum Battery Metals erhält positive Ergebnisse und will Grundbesitz bei Rose West in der Region James Bay erweitern