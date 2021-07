„Die bayerischen Vertriebstage“ mit Martin Limbeck, Jörg Löhr, Ralf Schmitz, Oliver Geisselhart, Stephy Beck!

Vom 2. bis 8. August 2021 finden „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder statt. Der bayerische Vertriebsfreak präsentiert hier die Creme de la Creme an TOP-Speakern.

Nun ist es fix: Über 50 Top-Speaker treffen sich Anfang August 2021 online. Neben Martin Limbeck haben auch Jörg Löhr, Ralf Schmitz, Oliver Geisselhart und Stephy Beck zugesagt. Aber die Liste an Experten, die seinesgleichen suchen, geht noch weiter:

Stephan Heinrich:

Unternehmer, Autor und Vortragsredner! Stephan Heinrich ist Unternehmer, Autor und Vortragsredner. Bereits seit 2001 ist sein Businessmodell digital ausgerichtet. Mit seinem Team hilft er, Vertriebs- und Marketingorganisationen über sich selbst hinaus zu wachsen – insbesondere durch Digitalisierung, professioneller Gesprächsführung, der meist ungeliebten Kaltakquise und Preisverhandlungen auf Augenhöhe.

Antje Heimsoeth:

Business-, Mental- und Performance Coach! Frau Heimsoeth gehört zu den bekanntesten Mental Coaches im deutschsprachigen Raum. Sie versteht es, mit ausdrucksstarken Zitaten und Bildern und vielen persönlichen Beispielen, unter anderem aus dem Sport, Ihre Aussagen ganz klar auf den Punkt zu bringen, einfach und verständlich. Sie vermittelt klare Botschaften.

Peter Sawtschenko:

Experte bei der Entwicklung von praxiserprobten Positionierungsstrategien! „Wer nicht automatisch neue Kunden gewinnt, ist falsch positioniert!“ Der Unternehmens-Krisenexperte gilt als der führende Spezialist bei der Entwicklung von Positionierungsstrategien. Seine ungewöhnlichen Erfolge machen ihn weltweit zu einer wichtigen Anlaufstelle für Unternehmen, die neue Wege aus der Austauschbarkeit im Preiskampf suchen.

Gunnar Kessler:

Der Money Mentor! Gunnar Kessler ist bekannt als Autor, motivational Speaker und gefragter Online Marketing Experte mit über 14 Jahren Erfahrung im Bereich des Online Business.

Martin Betschart:

Erfolgs-Coach, Keynote Speaker und Bestsellerautor!

Martin Betschart ist Experte für Erfolgs-Psychologie, Motivation und Menschenkenntnis. Als Erfolgs-Coach, Keynote Speaker und Bestsellerautor hat er bisher über 1 Million Menschen erreicht. Er ist der Begründer von Ressourcing®. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er mit dem „Martin Betschart-Talk“ im Schweizer Privat-Fernsehen bekannt.

Mitch Rau:

Verkaufstrainer! Sympathisch ohne Druck mit Spaß verkaufen, das ist das Motto von Mitch Rau.

„Verkaufen ist ein Handwerk, wer das Werkzeug hat, wird mit Spaß und ohne Druck doppelt so erfolgreich in Verkauf.“

Sven Meier:

Mister Webinar! Sven Meier hat in seinen 30 Jahren im Vertrieb eine eigene Methode entwickelt, die es Ihnen ermöglicht in kürzester Zeit überragende Erfolge im digitalen Verkauf zu erzielen. Mit diesen Lösungen wandelt jedes Unternehmen maximal automatisiert Besucher in Kunden.

Alexander Rusch:

Unternehmer, Marketing-Experte und Ideengeber! Er ist in der ganzen Weiterbildungsbranche bekannt als der Gründer des Rusch Verlages, der Noch erfolgreicher! AG, des Aufsteiger-Verlages, und weiterer Firmen. Seit 1986 beschäftigt er sich intensiv mit Erfolgswissen und erweitert sein Wissen täglich.

Umberto Saxer:

Gründer der Verkaufskybernetik®! Umberto Saxer ist Gründer der Verkaufs-Kybernetik. Er ist seit mehr als 20 Jahren Top-Verkäufer, Verkaufs-Leiter und Top-Verkaufs-Trainer mit Umsatz-Rekorden. In seinen Trainings lernen Sie Techniken, die ihm und vielen anderen Verkäufern den Verkauf enorm vereinfacht und zu Umsatz-Rekorden verholfen haben.

Robert Nabenhauer:

Unternehmer-Persönlichkeit für Potenziale leben! Robert Nabenhauer ist die Unternehmer-Persönlichkeit, die für hocheffizienten und wirkungsvollen Vertrieb mit dem Schwerpunkt Social-Network-Marketing – also der effizienten Nutzung der sozialen Medien, vorzugsweise des Business-Netzwerks XING – für Unternehmer und deren Unternehmen steht.

Stefan Heller:

Trainer, Berater, Coach, Autor und Speaker! „Wenn wir es mit Menschen zu tun haben, dann geht es immer um die Bereiche Emotion, Verhalten und Kommunikation!“ Daher geht es in meinem Training und Coaching im Kern um alle Bereich in Vertrieb, Führung und Teamentwicklungen!“

Thomas Göller:

Vortragsredner und Impulsgeber! „Ich glaube fest daran, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind.“

Das ist das Credo von Thomas Göller und das lebt er jeden Tag. Auch in seinen Vorträgen, Workshops und Veranstaltungen.

Über 50 Speaker haben bereits zugesagt. Und über 20.000 Teilnehmer werden erwartet. Sind auch Sie dabei? Hier der Link: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/earlybird-ticket-sichern

Sichern Sie sich nun noch gratis Ihr Ticket. Mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“ geht nicht. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Unternehmerseite unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



Pressekontakt:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Institut für nachhaltige Stromnutzung: Solarstrom in den eigenen vier Wänden nutzen