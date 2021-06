7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb“: Die bayerischen Vertriebstage von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Vom 2. bis 8. August 2021 finden die bayerischen Vertriebstage für mehr Umsatz und mehr Lebensqualität statt. Veranstalter ist der aufstrebende Uwe Rieder, als der bayerische Vertriebsfreak bekannt

Warum die bayerischen Vertriebstage die Lösung all der Probleme von Unternehmern und Selbstständige sind:

Der neue Vertriebsfreak-Vertrieb ohne Kaltakquise ist der schnellste, einfachste und effektivste Weg, Ihren Umsatz und Ihr Einkommen zu vervielfachen. Unter anderem auch, weil Sie sich als absoluter Experte in Ihrer Nische eindeutig so positionieren. Auch wenn Sie bis heute so gut wie unsichtbar sind. Und Sie natürlich auch wieder mehr Lebensqualität erhalten. Jetzt schon versprochen.

Betrachten Sie diese 7 feurigen Vertriebstage als das mächtigste Werkzeug für Ihren Umsatzturbo. Mehr geht nicht. Details zu dieser einmaligen Veranstaltung erhalten Sie hier: https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de

Weitere Informationen zu dem Veranstalter:

Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, ist Unternehmer, Akquisitions- und Verkaufstrainer, Coach, Motivator und Fachbuchautor.

Mit seinen 56 Jahren ist er seit 55 Jahren im Verkauf tätig und seit über 27 Jahren erfolgreich selbständig. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft und seine Mission. Das 1×1 des Verkaufens hat er von der Pike auf gelernt.

Der polarisierende Bayer hat nachweislich z.B. diverse Unternehmen von 10 auf 30 Millionen Euro Umsatz, von 25 auf 80 Mitarbeiter gehievt.

Heute unterstützt er mit seiner Vertriebsfreaks-Akademie Solopreneure, Einzelunternehmer sowie Unternehmer mit bis zu 10 Mitarbeitern, wie sie sich innerhalb von 9 Wochen ein Vertriebssystem aufbauen, mit dem sie einfach und leicht neue Kunden mit Sog statt mit Druck automatisch anziehen. Ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise.

Er ist auch gefragter Speaker zum Thema Off- und Online-Vertrieb. Und wurde mit diversen Preisen in den vergangenen Monaten ausgezeichnet.

Ziel und Zweck: Dass sie als Experte sichtbar und so endlich finanziell und zeitlich frei werden. Mit seiner sympathischen Art motiviert er sein Gegenüber zu Höchstleistungen und bringt frischen Wind in die Unternehmen. Für Sie gibt Uwe Rieder sein exzellentes Fachwissen nun auch in diversen E-Books und Fachbüchern weiter.

Übrigens: Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, bietet auch kostenfrei für alle Unternehmer und Selbstständige ein Strategiegespräch an. Anmeldungen unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/strategiegespraech

Nutzen auch Sie all diese Möglichkeiten für mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

