Die bayerischen Vertriebstage: Ihr mächtigstes Werkzeug für Ihren Umsatzturbo ohne Kaltakquise!

Weltpremiere! Zum ersten Mal veranstaltet der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder 7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb.“ Wer den Bayer kennt, der weiß, dass er sich mit Durchschnitt nicht zufriedengibt.

Deshalb wurden bereits zu diesem erstmaligen Ereignis die-Experten ihres Faches gewonnen. Die Creme de la Creme trifft sich für Sie zu diesem Termin. Mehr Fachkompetenz und Know-How geht nicht. Maximaler Mehrwert für Sie, für Ihr Unternehmen, für Ihren Geldbeutel und Ihrer Lebensqualität.

Dieses geballte Wissen „auf einem Fleck“ garantiert Ihnen, dass jeder Vortrag Ihre Investition an Zeit sich für Sie auszahlt. Und das beste:

Ganz nach dem Motto „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht“ kommen Sie auch sofort in die Umsetzung, ins Tun. So erreichen Sie endlich all Ihre Ziele. Sei es mehr Umsatz, mehr Einkommen, mehr Lebensqualität.

Detaillierte Informationen erhalten Sie hier: https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de

Worum geht es bei „Ihren“ bayerischen Vertriebstagen?

Es geht um das oft gehütete „Geheimnis“ aller selbsternannten Gurus, wie Sie sich eine professionelle Vertriebsstrategie aufbauen und sofort mehr Umsatz generieren. Und das ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise.

Sie erhalten in diesen 7 feurigen Tagen einen Überblick über den aktuellen Stand des neuen Vertriebes.

Dadurch, dass Sie in der Vogelperspektive sind, werden Sie Ihr Unternehmen mit ganz anderen Augen betrachten. Durch Ihren Perspektivenwechsel erkennen Sie, wo Ihre 3 bis 4 wichtigsten Stellschrauben sind, um all Ihre Ziele für 2021 noch zu erreichen.

Sie erhalten hier all das Wissen und genau die Eckpfeiler, die Sie schnell nach vorne bringen.

Ganz nach dem Motto „Viele Hasen sind des Hundes Tod“ erhalten Sie so den Fokus auf Ihr Geschäft. Dadurch bündeln Sie Ihre Energie sowohl nach innen als auch nach außen. Und ziehen dadurch endlich Ihre potenziellen Interessenten und Traumkunden an. Mit Sog statt mit Druck. Und ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise.

Was bringt Ihnen all Ihre Erkenntnisse und Ihr neues Wissen, wenn Sie nicht ins Umsetzen kommen? Nichts!

Ganz nach dem Motto „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht!“ ist es Priorität, dass auch Sie es Anwenden.

Wissen ist gratis verfügbar ohne Ende. Aber es hakt zu 95 % ins Tun zu kommen. Sofortige Schritt für Schritt Anleitungen 1:1 auf Ihr Business adaptier- und kopierbar. Einfacher wie Malen nach Zahlen.

Autoren-Kurzbiografie Informationen: Strategiegespräch mit dem bayerischen Vertriebsfreak Uwe Rieder https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/zum-gespraech-bewerben

Kurzum:

– Die Verschmelzung von OFF- und ONline-Vertrieb

– Der Mensch steht nach wie vor im Vordergrund

– Mit Sog statt mit Druck ohne Kaltakquise

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



Pressekontakt:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Easy Rack: Neues 19″-Schranksystem von Schneider Electric