Neue Vertriebsdynamik mit dem Umsatzturbo Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Mit Charme, Grips und Humor lehrt der Vertriebsfreak alle Facetten des Sog-statt-Druck-Verkaufens. Seine preisgekrönte 7-Stufen-Strategie und sein Mix aus On- und Offlinie-Vertrieb macht Flächenbrand!

Welcher Unternehmer hat die markigen Vertriebsversprechungen von Verkaufstheoretikern aller Art nicht satt? Falls auch Sie keine Lust auf „heiße Luft“ haben, werden Sie begeistert sein, wenn Vertriebspraktiker Uwe Rieder mit seiner frischen, umsetzungsorientierten, aufregend anderen Art der Warm-Akquise Ihre bisherigen Ansichten über Verkauf auf den Kopf stellt und Ihr Feuer für den Vertrieb entfacht! Seine preisgekrönten Strategien werden dafür sorgen, dass dieses Vertriebsfeuer kein Strohfeuer wird, sondern solide und nachhaltig brennt – wie die olympische Flamme!

Ausgezeichnetes Praxiswissen bringt die Umsatzkurve nach oben!

Orhideal IMAGE: Obwohl viele Unternehmer und deren Vertriebsmitarbeiter ganz genau wis-sen, dass mit nur einem Kontakt an die Ziel-gruppe, sei es per Brief, E-Mail oder Call kein vertrauenswürdiger Beziehungsaufbau möglich ist, handeln viele genauso: Sie fallen mit der Tür ins Haus! Als bekanntes bayerisches Vertriebsoriginal haben Sie sicher eine gute Erklärung dafür. Woher kommt diese Diskrepanz?

Uwe Rieder: (antwortet ohne zu zögern) Stimmt, ich verdeutliche es meinen Teilnehmern der Vertriebsfreaks-Akademie mit folgendem Beispiel: Wenn Sie jemanden kennen lernen möchten, gehen Sie nicht in ein Restaurant, eine Bar oder klingeln an seine Tür und fragen unmittelbar „Willst du mich heiraten?“. Sie spendieren doch zuerst einen Drink, tauschen die Rufnummern, laden dann ins Kino ein, schicken Blumenstrauß, vereinbaren ein nächstes Date usw…. Es ist der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. So sollten Menschen auch im Vertrieb vorgehen. Mehrmalige Kontakte an die Zielgruppe sind erforderlich.

Orhideal IMAGE: Da sprechen Sie uns aus der Seele. Aber so ein Vertrauensverhältnis setzt für meine Begriffe auch voraus, dass man nicht nur sein eigenes Verkaufsinteresse verfolgt, sondern sich ernsthaft für den Bedarf seines Gegenübers interessiert. Das hat mir bei Ihrem Powertag gefallen.

Uwe Rieder: Nun, genau das unterscheidet einen Vertriebsfreak vom Vertriebler. Er denkt für den potentiellen Kunden mit. Ein Vertriebsfreak ist anders als alle Vertriebler! Er ist ein Netzwerker, der ohne Bitten, Betteln bzw. ohne Kaltakquise an den Kunden herantritt. Er übt auch keinen Druck auf potentielle Kunden aus. Er verfolgt das Verkaufen mit Begeisterung, Kreativität und Spaß. Sie spüren, dass es ihm Freude macht! Er verkauft durch Emotionen und erzeugt dadurch den Sog, das heißt: Potentielle Interessenten kommen letztendlich automatisch auf ihn zu. Ich lebe das als Vertriebsfreak vor.

Orhideal IMAGE: Das ist großartig. Balsam für alle, die Kaltakquise nicht mögen. Mit anderen Worten, Sie bringen frischen Wind für den Vertrieb? Oder anders ausgedrückt, er entfacht ein richtiges Vertriebsfeuer in den Menschen!

Uwe Rieder: Ich stelle das Weltbild auf den Kopf von allen, die denken, dass Vertrieb keinen Spaß macht. Mit der richtigen Strategie springen Sie jeden morgen aus dem Bett und möchten zu Ihrem Kunden oder ins Büro! Denn wenn Sie ein Vertriebsfreak sind, sind Sie Problemlöser oder Wünscheerfüller mit einer genialen Nutzenargumentation. Und genau deshalb werden Sie von Ihrer Zielgruppe geliebt.

Orhideal IMAGE: Wow, so ansteckend wie Sie sind, Herr Rieder, sind Sie eher ein Lauffeuer, das die anderen positiv ansteckt?! Gut, dann werden wir mal konkret. Sie trainieren Vertriebler und Unternehmer, Vertriebsfreak zu werden?

Uwe Rieder: Korrekt! In meine Vertriebsfreaks-Akademie kommen Einzelunternehmer, Selbstständige, Solopreneuere, Unternehmer, Berater und Coaches, die Feuer in ihren Vertrieb bringen wollen. Die Branchenvielfalt ist so groß wie auf Ihrer Plattform. Teilweise werde ich auch in Unternehmen geholt, wo das Vertriebsfeuer wieder angefacht werden soll. Alle meine Beratungen und Schulungen basieren auf den „7 Stufen“!

Dieses 7-Stufen-Online-Coaching „In 7 Schritten zum Vertriebsfeuer“ ist der Kern meines Trainings. Damit gelingt es Unternehmern und Selbstständigen 1:1 meine praxiserprobte Vertriebsstrategie einfach und leicht bei sich zu implementieren. Mehr Infos? Dann klicken Sie hier!

Orhideal IMAGE: Klasse. Hört sich sehr interessant an! Kann das jeder erlernen?

Uwe Rieder: Oh ja! Meine 1:1 Anleitung ist so leicht wie „Malen nach Zahlen“ mit in der Praxis erprobten Strategien, Video-Anleitungen, Checklisten, Vorlagen, Mustertexten, Hausaufgaben. Und natürlich bringe ich Vertriebler mit meinen Live-Coachings zum Umdenken!

IMAGE: Ein volles Programm – das klingt plausibel! Vertrieb passiert zunächst im Kopf und wenn das eigene Mindset einen sabotiert, dann wird es mühsam. Wie soll ein Unternehmer es also angehen, wenn er oder sein Team sich vertrieblich „ausgebrannt“ fühlen?

Uwe Rieder: Ganz einfach! Einfach die 9 Wochen Vertriebsfreaks-Akademie mit Uwe Rieder buchen. Dann bringen wir wieder richtig Feuer in den Vertrieb und die Umsatzzahlen. Zu mir kommen alle, die meine jahrelang erprobte Erfolgsstrategie erlernen und auch endlich umsetzen wollen, nicht lange rumfackeln und sich selbst das Beste wert sind! Denn:

„Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht!“

Das Interview führte Frau Elisabeth Namiri im Namen von Orhidea Image.

Mehr Infos über die Vertriebsfreaks-Akademie von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/strategiegespraech

Tipp: Kommen auch Sie ins Tun, ins Umsetzen. Denn: „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht!“

