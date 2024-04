Tanz in den Mai: „Match me if you can“ Singleparty – Offline trifft Online per Partyapp

In Berlin, Hannover, Braunschweig, Nürnberg, Münster

Datum: 30. April 2024

Zeit: 19:30 Uhr bis 04:00 Uhr

Veranstaltungsorte: Berlin, Hannover, Braunschweig, Nürnberg, Münster

Bei der Tanz in den Mai Single-Party „Match me if you can“ verschmelzen Online- und Offline Dating. In einer App kann man über alle Teilnehmer der Party schon vorab mehr erfahren. Drückt man den „Match me if you can“ Button, kann man sich auf der Party finden lassen. Auch nach der Party kann man noch das Voting nutzen.

Auf der Single-Party selbst wird neben dem Live-Matching auch ein Silentdating und ein Speeddating angeboten. So kann man vor der Party bereits viele Leute kennenlernen.

Jeder Gast wird mit einem Welcome-Drink begrüßt, und die Party wird durch eine Mischung aus den Hits der 90er, 2000er und der aktuellen Charts musikalisch durch einen DJ untermalt.

Tickets können bis 30.04., 18 Uhr auf folgender Webseite gebucht werden. https://face-to-face-dating.de/matchnight

Eine Abendkasse ist auch vorhanden, dann kann aber kein Profil mehr angelegt werden.

Zusammenfassung:

– Symbiose von Offline- und Online-Dating. Sieh alle Gäste in der Webapp und verabrede dich direkt auf der Party. Drück den Match me if you can Button.

– Single-Party Tanz in den Mai am 30.04.2024, 19:30 Uhr – 04 Uhr

– Live-Matching per Match me if you can Button

– Verabrede dich noch direkt auf der Party

– Welcome Drink

– Speeddating

– Silentdating (non verbal)

– Hits der 90, 2000er und von heute

Über Face to Face Dating:

Barhopping für Singles in 47 Städten in Deutschland

Wir verlieben Singles seit 2013

Mehr als 40.000 Teilnehmer pro Jahr / https://face-to-face-dating.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digitalentiert GmbH

Herr Rico Hetzschold

Burgvogteistrasse 3a

29227 Celle

Deutschland

fon ..: 05141 – 9337211

web ..: https://face-to-face-dating.de/

email : service@f2fd.de

.

