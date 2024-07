MITOcare Sportler gehen nach Paris

Mit Nahrungsergänzung fit für die Sommerspiele

Schon seit der Gründung vor 11 Jahren ist es bei MITOcare ein Ziel, hochwertige Mikronährstoffe speziell auch für Sportler zu entwickeln, um sie bei der Verbesserung ihrer maximalen Leistung und der schnelleren Regeneration zu unterstützen. Egal ob Ausdauer- oder Kraftsport – unsere Sport-Mikronährstoffe unterstützen bei erhöhter Anstrengung.

Mittlerweile blicken wir stolz auf zahlreiche Partnerschaften mit Leistungssportlern und Verbänden zurück, die im Laufe der Zusammenarbeit nennenswerte Erfolge, wie Welt- oder Europameistertitel, einfahren konnten. In diesem Jahr steht mit den Spielen in Paris das nächste große Highlight eines jeden Sportlers an. Und natürlich sind auch wir wieder dabei, um unsere Athleten auf ihrem Weg zum Treppchen zu begleiten.

Bernd Meyer, Chief Growth Officer von MITOcare, betont: „Wir sind unglaublich stolz, diese talentierten und engagierten Athleten bei den Spielen in Paris unterstützen zu dürfen. Ihre Entschlossenheit und ihr Streben nach Exzellenz spiegeln die Werte wider, die wir bei MITOcare vertreten. Wir wünschen allen viel Erfolg und sind überzeugt, dass sie Deutschland hervorragend repräsentieren werden.“

Philipp Stahlberg, Head Sports & Performance bei MITOcare, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit diesen Spitzensportlern ist für uns bei MITOcare eine große Ehre. Wir haben in der Vorbereitung und Qualifikation für Paris eng mit ihnen zusammengearbeitet, um sie mit unseren hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie ihre Ziele verfolgen und dabei stets das Beste geben.“

Seit 2022 bereits unterstützt MITOcare beispielsweise das Damen- und Herren-Nationalteam des Deutschen Hockeybundes mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Die deutschen Hockey-Mannschaften stehen seit vielen Jahren für Erfolg. Mit insgesamt 5 Weltmeister-, 10 Europameistertiteln und 5 Olympischen Goldmedaillen gehört Deutschland zu den erfolgreichsten Hockey-Nationen und ist auch in Paris ein Favorit für die Jagd auf Medaillen. Besonders das Herrenteam rechnet sich mit dem im letzten Jahr gewonnenen Weltmeistertitel große Chancen aus.

Neben den beiden A-Kader Teams erhalten aber auch einzelne Spieler, wie Nike Lorenz, Christopher Rühr, Anne Schröder und Cécile Pieper als unsere Premium-Partner eine individuelle Supplementierung durch MITOcare.

Aber nicht nur die Hockey-Spieler sind für MITOcare im Fokus.

Als langjähriger Partner des Olympiastützpunkt Bayern, kurz OSP, der über 900 bayerische Bundesathleten mit hochwertiger und komplexer sportmedizinischer, physiotherapeutischer, trainings- und bewegungswissenschaftlicher, psychologischer und ernährungs­wissenschaftlicher Betreuung unterstützt, wollen auch wir unseren Teil zum Erfolg beitragen.

Und so freuen wir uns, dass noch drei weitere MITOcare-Athleten die Qualifikation für Paris geschafft haben.

Wie zum Beispiel der Badminton-Spieler Mark Lamsfuß. Im Vorfeld der Spiele 2024 hatte Mark immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen, die nun durch eine vollständige MITOcare Supplementierung die Performance bei den Spielen 2024 nicht mehr gefährden sollte.

Außerdem Nele Weßel, die sich für Paris über die 1.500 Meter Distanz in der Leichtathletik qualifizieren konnte.

Und als erste deutsche Surferin qualifizierte sich auch Camilla Kemp für die diesjährigen Spiele. Damit gelang ihr bereits im Vorfeld historisches.

Natürlich werden die Surf-Wettbewerbe nicht in Paris ausgetragen. Daher darf sie sich auf bestes Wetter und traumhafte Surf-Bedingungen auf Tahiti, der größten Insel Französisch-Polynesiens freuen – gut 15.000 Kilometer vom Eiffelturm entfernt.

MITOcare wünscht allen qualifizierten Athleten viel Erfolg bei den diesjährigen Spielen. Möchten Sie mehr über das Sportengagement von MITOcare wissen, besuchen Sie https://mitocare.de/pages/mikronaehrstoffe-im-sport-performance.

