MITOcare & Lekkerland präsentieren den Newcomer des Jahres: Der revolutionäre functional mito drink

Functional Drinks erfüllen mehr als nur den grundlegenden Nährstoffbedarf

MITOcare und der Partner Lekkerland präsentieren eine innovative Ergänzung für das Getränke-Sortiment: den functional mito drink. Der neue Drink ist eine Kombination aus leistungsfördernden Inhaltsstoffen und einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Dieses Getränk markiert den neuesten Zugang zu Ihrer Auswahl an funktionellen Erfrischungsgetränken, indem es einen ansprechenden Mix aus essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen in einer sorgfältig ausgewählten Nährstoffzusammensetzung bietet, gekrönt von einem neuen, aufregenden Geschmacksprofil.

In der Welt von Functional Food und Drinks, die längst ihren Platz außerhalb der Nische gefunden haben, erfüllt der mito drink das wachsende Bedürfnis der Konsumenten, Gesundheit und Genuss miteinander zu verbinden, ohne auf traditionelle Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen zu müssen. Bereits eine Dose dieses funktionalen Getränks liefert den Tagesbedarf an elf essenziellen Vitaminen und unterstützt den Körper mit wichtigen Nährstoffen wie Calcium und Magnesium. Darüber hinaus fördert Pantothensäure die geistige Leistung, während natürliche Energielieferanten wie Guaraná und Grüntee für einen sanften Energieboost sorgen. Der exotische Geschmack von Tropenfrüchten, Grüntee und einer spritzigen Ingwernote rundet das Trinkerlebnis ab. Der Drink ist vegan, kalorienarm und nutzt natürliche Süßungsmittel.

Die Köpfe hinter diesem Produkt, die Ärzte Christian Burghardt und Dr. Alexander Hierl, betonen die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung im hektischen Alltag. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Nahrungsergänzungsbranche haben sie den mito drink entwickelt, um eine einfache, natürliche Alternative zur herkömmlichen Supplementierung zu bieten.

Functional Drinks, wie der mito drink, erfüllen mehr als nur den grundlegenden Nährstoffbedarf; sie unterstützen einen ausgewogenen Ernährungs- und Lebensstil. Prognosen zufolge werden bis 2025 fast 59 Prozent aller Supermarktprodukte zu dieser Kategorie gehören. Der mito drink stellt eine Verbindung zwischen traditioneller Ergänzung und fortschrittlicher Ernährungswissenschaft dar und zielt darauf ab, das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

Der mito drink richtet sich an ernährungsbewusste Individuen, Profisportler und Fitnessbegeisterte. Durch seinen Reichtum an Nährstoffen ist er ebenfalls für stressgeplagte Personen und Liebhaber von Energy-Drinks geeignet.

Verfügbar ist der mito drink in der Geschmacksrichtung Mehrfrucht-Ingwer im Lekkerland Webshop und auf www.mitocare.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MITOcare GmbH

Herr Hans Wolfgang Friede

Thalkirchner Strasse 210, Gebäu

81371 München

Deutschland

fon ..: 0892488163321

web ..: http://www.mitocare.de

email : hans.friede@mitocare.de

Über MITOcare

„Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein“.

Diese Aussage verkörpert das Credo von MITOcare, dem Innovationstreiber im Segment der Mikronährstoffe und funktionellen Lebensmitteln. In der Produktentwicklung legen wir Wert darauf, so weit wie möglich auf Rohstoffe natürlichen Ursprungs und auf bioaktive Substanzen zu setzen.

Wir produzieren in der DACH-Region, was zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beiträgt.

Gegründet im Jahr 2013, hat MITOcare seinen Hauptsitz in München und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist zudem Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. (NEM). Weitere Details über uns, unsere Philosophie und Produkte können Sie unter www.mitocare.de nachlesen.



Pressekontakt:

MITOcare GmbH

Herr Hans Wolfgang Friede

Thalkirchner Strasse 210, Gebäu

81371 München

fon ..: +49 89 2488163321

email : hans.friede@mitocare.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rumänien fordert sein jahrhundertealtes Gold von Russland zurück Schnellerer Immobilienerwerb dank Makler