Der Deutsche Hockey-Bund e. V. und MITOcare gehen gemeinsam ins olympische Jahr 2024

Mit Supplementierung zu sportlichem Erfolg

MITOcare bleibt offizieller Partner des Deutschen Hockey-Bund e. V. (DHB) und unterstützt auch weiterhin die Nationalmannschaften der Damen, Herren und der Jugendmannschaften mit hochwertigen und natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Seit 2022 ist MITOcare vertrauensvoller Unterstützer der Spielerinnen und Spieler und arbeitet eng mit der medizinischen Abteilung des DHB zusammen.

„Wir freuen uns, die Kooperation mit MITOcare fortzuführen und wollen gemeinsam optimale Voraussetzungen für die kommenden Wettkämpfe, vor allem die Spiele 2024 in Paris schaffen“, sagt Raphael Thelen, geschäftsführender Vorstand des DHB.

Auch Robert Gorzolla, Verbandsarzt des DHB sieht der gemeinsamen Zukunft entgegen: „Wir haben bei der Zusammenarbeit mit MITOcare erkannt, dass eine hochwertige Supplementierung mit Mikronährstoffen die Spielerinnen und Spieler nachhaltig unterstützt. Gerade bei dem herausragenden Erfolg der Herren und der männlichen U21-Jugend bei ihren Weltmeisterschaften 2023, wo wir jeweils den Titel holen konnten, hat man das beobachtet. Und das wollen wir nun gemeinsam fortsetzen.“

Die MITOcare Produktpalette bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln – nicht nur für Sportler, sondern für jedermann.

Speziell im Bereich Sport sind die hochwertigen Produkte auf die Bedürfnisse von Athleten zugeschnitten. Ziel ist es, den Energiestoffwechsel, ihre Belastbarkeit und die Regeneration zu unterstützen. Dabei wird besonders Wert gelegt auf die Exzellenz und die Zuverlässigkeit der Erzeugnisse, die systematischen Prüfungen unterliegen, um eine unbesorgte Verwendung zu sichern. Aus diesem Grund befinden sich zahlreiche für den Sport wichtige Produkte auf der Kölner Liste® – eine Initiative, die Nahrungsergänzungsmittel mit reduziertem Dopingrisiko ausweist.

„Wir sind stolz darauf, den DHB als Partner von MITOcare zu haben und zu behalten. Die Leidenschaft, Entschlossenheit und das Streben nach Exzellenz unserer Nationalmannschaften spiegeln perfekt die Werte wider, für die auch MITOcare steht. Wir werden weiterhin eng mit dem DHB und den Mannschaftsärzten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Spielerinnen und Spieler mit den bestmöglichen Mikronährstoffen versorgt werden, um das volle Potenzial gerade in Paris auszuschöpfen. Und wir sind zuversichtlich, dass unsere Produkte sie dabei unterstützen können, ihre Ziele zu erreichen“ sagt Christian Burghardt, Gründer und CEO von MITOcare.

Mehr über den Deutschen Hockey-Bund e.V. und die Zusammenarbeit finden Sie unter www.magazin.hockey.de oder https://mitocare.de/pages/deutscher-hockey-bund-kooperation-mit-mitocare.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MITOcare GmbH

Herr Hans Wolfgang Friede

Thalkirchner Strasse 210, Gebäu

81371 München

Deutschland

fon ..: 0892488163321

web ..: http://www.mitocare.de

email : hans.friede@mitocare.de

Über MITOcare

„Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein“.

Diese Aussage verkörpert das Credo von MITOcare, dem Innovationstreiber im Segment der Mikronährstoffe und funktionellen Lebensmitteln. In der Produktentwicklung legen wir Wert darauf, so weit wie möglich auf Rohstoffe natürlichen Ursprungs und auf bioaktive Substanzen zu setzen.

Wir produzieren in der DACH-Region, was zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beiträgt.

Gegründet im Jahr 2013, hat MITOcare seinen Hauptsitz in München und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist zudem Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. (NEM). Weitere Details über uns, unsere Philosophie und Produkte können Sie unter www.mitocare.de nachlesen.



Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

