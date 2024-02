CleanTech Lithium startet nächstes Bohrprogramm

CleanTech Lithium hat auf seinem Flaggschiffprojekt Laguna Verde mit dem nächsten Bohrprogramm begonnen. Damit will das Unternehmen die bereits bestehende JORC-konforme Ressource aufwerten. Zudem stehen die ersten Ergebnisse aus der DLE-Pilotanlage des Unternehmens an. Diese werden zeigen, ob der Abbau von batteriefähigem Lithium gelingt.

Gleich am 4. Januar des neuen Jahres hat CleanTech Lithium mit der weiteren Exploration seines Projekts Laguna Verde im Norden Chiles begonnen. Mit diesen Bohrarbeiten werden weitere fünf Bohrziele erkundet. Das Ziel ist es, die aktuell bestehende Ressource zu aktualisieren. Sobald Ressourcen in Reserven umgewandelt wurden, können diese bei den Wirtschaftlichkeitsrechnungen für das Projekt berücksichtigt werden. Laut Vorstandschef und Mitgründer Aldo Boitano werden die Ergebnisse einen wichtigen Input für die geplante neue Ressourcenschätzung liefern.

Neben den Bohrergebnissen erwartet CleanTech Lithium zudem Resultate von den Testarbeiten und der ersten Lithium-Produktion aus der DLE-Pilotanlage. Das Unternehmen will beim Abbau des Materials auf dieses in anderen Sektoren wie der Öl- oder Uranindustrie etablierte DLE-Verfahren setzen. Bei dieser Direct Lithium Extraction-Methode wird das Lithium nicht einfach in Ponds per Verdunstung des Wassers gewonnen. Vielmehr wird das Material extrahiert und kein Wasser verschwendet. Zudem hat die chilenische Regierung schon im Frühling angekündigt, dass nur noch Projekte mit dem DLE-Verfahren genehmigt werden. Da insbesondere die Europäische Union hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Lithium-Lieferkette stellt, hat CleanTech Lithium hier also einen klaren Wettbewerbsvorteil. Nicht zuletzt hat Chile aber auch als eines der wenigen Länder ein Freihandelsabkommen mit den USA. Die im Rahmen des Inflation Reduction Act gezahlten Fördermittel gelten auch dann, wenn das Lithium für die Batterie aus dem Andenstaat kommt.

Mit erfolgreichen Ergebnissen kann das Unternehmen dann die folgenden Aufgaben angehen. Denn wenn feststeht, dass hier Lithium in Batteriequalität abgebaut werden kann, wird CleanTech Lithium mit potenziellen Partnern und Abnehmern sprechen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Vormachbarkeitsstudie (Pre Feasibility Study, PFS) dann bereits vorliegt. CleanTech Lithium will diese am Ende des ersten Quartals präsentieren, sie ist bereits in Arbeit. 2024 plant CleanTech Lithium zudem ein Listing an der australischen Börse. Die ASX ist die attraktivste und liquideste Börse im Lithium-Bereich.

Die Anleger hatten mit der Aktie von CleanTech Lithium 2023 wie mit fast allen Lithium-Werten wenig Erfolg. Aufgrund der schwierigen Marktlage verloren viele Titel deutlich an Wert. Dies aber bietet Chancen für Neueinsteiger.

___

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder CleanTech Lithium informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort Nebenwerte oder CleanTech Lithium.

CleanTech Lithium

ISIN: JE00BPCP3Z37

ctlithium.com/de/

Land: Jersey & UK

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Industrielle Silbernachfrage steigt Der Deutsche Hockey-Bund e. V. und MITOcare gehen gemeinsam ins olympische Jahr 2024