Industrielle Silbernachfrage steigt

Laut dem Silver Institute wird für 2024 mit einer globalen Silbernachfrage von 1,2 Milliarden Unzen gerechnet.

Die vom Silver Institute prognostizierte Silbernachfrage für das laufende Jahr wäre dann die zweithöchste jemals erreichte Menge. Der Bedarf aus der Industrie wird voraussichtlich dieses Jahr einen neuen Rekord verzeichnen. Im ersten Halbjahr könnte es noch an den Zinssenkungen durch die Fed mangeln. Auch eine etwas schwächelnde Wirtschaftsentwicklung in China könnte die Nachfrage nach dem Edelmetall noch etwas bremsen. Aber für das zweite Halbjahr 2024 sollten diese beiden Faktoren wegfallen und den Weg zu größerem Silberbedarf ebnen, damit auch zu höheren Preisen.

Denn die industriellen Verwendungen nehmen zu. Es sind vor allem die Automobilindustrie und die Photovoltaikbranche, die den Silberverbrauch ankurbeln. War letztes Jahr der Bau neuer Kapazitäten im Photovoltaiksektor bereits rekord-hoch, so wird für das laufende Jahr mit einem neuen Rekord gerechnet. Hierfür sorgen auch neue effizientere Solarzellen, die mehr Silber in der Herstellung verschlingen. Die Autobranche verbaut mehr und mehr elektronische Komponenten, was ebenfalls die Silbernachfrage anheizen sollte.

Die Nachfrage nach Schmuck und Silberwaren sollte auch anziehen. Denn in Indien sollten sich die Verbraucher an die gestiegenen Preise (in Rupien) gewöhnt haben und wieder mehr Schmuck und Silberwaren kaufen. Sollte Silber da mal preislich zurückfallen, wäre mit einem vermehrten Kaufinteresse zu rechnen. Ein weiterer Bereich, der zu einem steigenden Silberbedarf führen sollte, ist die Unterhaltungsindustrie, auch der Bereich der künstlichen Intelligenz, der ein Auftrieb bescheinigt wird. Insgesamt rechnet das Silver Institute auch für das laufende Jahr zum vierten Mal in Folge mit einem Defizit beim Silbermarkt. Also schnell ein Blick auf Silberunternehmen wie Endeavour Silver oder Discovery Silver werfen.

Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – besitzt sechs Projekte in Mexiko, eines in Chile und eines in Nevada. Für 2024 rechnet die Gesellschaft mit einer Produktion von 5,3 und 5,8 Millionen Unzen Silber sowie Gold.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – besitzt diverse Silber- und Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordamerika. Besonders aussichtsreich ist das Codero-Projekt in Chihuahua mit sehr großen Silberressourcen.

