Kinderritterfest auf Burg Satzvey am 11. und 12. Mai 2024

Mittelalter zum Anfassen und Erleben +++ Mitmach-Parcours für Kinder +++ Großes Ritterlager +++ Mittelaltermarkt

Kettenhemden tragen, an der Rittertafel herzhaft schmausen oder erfolgreich einen ritterlichen Parcours bestehen – bereits zum elften Mal wird auf Burg Satzvey das Kinderritterfest ausgerichtet. Am 11. und 12. Mai 2024 können Kinder in die spannende Epoche des Mittelalters eintauchen und selbst zu Rittern, Burgfräulein oder Knappen werden. Dazu wird das weitläufige Gelände rund um die historische Wasserburg in eine Welt längst vergangener Zeiten verwandelt, mit vielen Mitmachaktionen für Kinder.

Mittelalterliche Schnitzeljagd

In diversen mittelalterlichen Disziplinen können sich die Nachwuchsritter an diesem Maiwochenende auf Burg Satzvey üben: In authentischer Ritterrüstung, beim Bogenschießen oder Hufeisenwerfen, Kerzenziehen oder Papierschöpfen, beim Stelzenlaufen oder Axtwerfen. Die Kinder dürfen sich bei dieser aufregenden „Schnitzeljagd“, die auf dem gesamten Burggelände stattfindet, ausprobieren und Lehrreiches erleben. Wer zehn Stationen erfolgreich durchläuft, erhält eine Auszeichnung.

Mittelaltermarkt und Ritterlager

Zahlreiche Händler aus verschiedenen mittelalterlichen Zünften bieten ihre Waren auf dem großen Mittelalter- und Handwerkermarkt an: Es finden sich Räucherwerk, Schmuck, Felle und Gewandungen. Duftende Speisen und manch erfrischender Trunk locken Groß und Klein. Bei einem Spaziergang über das angrenzende große Ritterlager entdeckt man allerlei Rittersleut‘, die hier ihr Lager nach althergebrachter Art aufgeschlagen haben.

Kinderritterfest

Samstag, 11. Mai 2024, und Sonntag, 12. Mai 2024, jeweils 12 Uhr bis 19 Uhr

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Eintritt: Kinder unter 4 Jahren frei; Kinder (4 bis 12 Jahre), Jugendliche, Schüler, Studenten, Gruppen ab 20 Personen VVK 10 Euro/TK 12 Euro; Erwachsene VVK 12 Euro/TK 15 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) VVK 34 Euro/TK 42 Euro

Kartenvorverkauf unter: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f.html

Weitere Informationen zur Burg Satzvey: www.burgsatzvey.de

