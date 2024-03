Ostermarkt auf Burg Satzvey am 31. März und 1. April 2024

Osterhasen-Werkstatt +++ Eiersuche mit dem Osterhasen +++ Markt- und Handwerksstände +++ Historisches Karussell und Musik

An den Ostertagen erwartet die Besucher auf Burg Satzvey ein großes Fest und ein vielseitiges Programm für die ganze Familie. Mit zahlreichen Mitmachaktionen für Kinder sowie abwechslungsreichen Markt- und Handwerksständen wird am 31. März und am 1. April 2024 hier im mittelalterlichen Ambiente der Frühling begrüßt.

Kinderprogramm, Musik und Markt

Ein kunterbuntes Treiben rund um die eindrucksvolle Burg bringt Unterhaltung für Groß und Klein. Neu in diesem Jahr ist die Osterhasen-Werkstatt im Gutshof: Hier können die Kinder den Hasen unter die Arme greifen, Eier bemalen oder werkeln und basteln.

Zwischen 13 und 17 Uhr steht dann die große Eiersuche mit dem Osterhasen auf dem Programm. Wer findet die süßen Überraschungen? Auf dem gesamten Gelände halten zudem weitere große und kleine Hasen allerlei Leckereien bereit, während sich das historische Karussell dreht und Riesenseifenblasen durch die blaue Frühlingsluft fliegen.

Für Frühlingsstimmung sorgt auch die Gauklerkapelle „Trio Grande“: Mit witzigen Varieténummern und phantasievollen Kostümen unterhalten die drei Künstler auf Stelzen die Gäste auf Burg Satzvey.

An zahlreichen Markt- und Handwerksständen werden individuelles Kunsthandwerk, Dekoartikel oder regionale Spezialitäten angeboten. Hier finden sich auch ausgefallene Kleidung, Schmuck und kulinarische Köstlichkeiten.

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Termine: Ostersonntag, 31. März 2024, und Ostermontag, 1. April 2024, jeweils 12 bis 19 Uhr

Eintritt: Kinder unter 4 Jahren frei; Kinder 4-12 Jahre 10 Euro Tageskasse, 8 Euro VVK; Jugendliche/Schüler/Studenten 12 Euro Tageskasse/10 Euro VVK; Erwachsene 15 Euro Tageskasse/12 Euro VVK; Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder (4-12 Jahre)) 40 Euro Tageskasse/32 Euro VVK.

Kartenvorverkauf über https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f.html.

Weitere Informationen unter www.burgsatzvey.de.

