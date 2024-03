HanseWerk: SH Netz und comdirect: Gemeinsames Müllsammeln für ein sauberes Quickborn

In Zusammenhang mit „Unser sauberes SH“ starten die Unternehmen vorab eine Aktion für Mitarbeiter. Die Stadt räumt Ende März auf.

HanseWerk-Tochter SH Netz und comdirect – eine Marke der Commerzbank AG – beteiligten sich gestern, 7. März, gemeinsam an der Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“. In Zusammenhang mit der landesweiten Aktion – die unter anderem von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, unterstützt wird – beteiligten sich rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SH Netz und comdirect in Quickborn.

Etwa eine Stunde lang zogen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Unternehmen, aufgeteilt in kleine Teams, über die Straßen und Wege im Quickborner Gewerbegebiet-Nord und befreiten Grünstreifen und Wege von Müll. Ausgestattet mit Handschuhen und Greifern trugen sie so aktiv dazu bei, ihre Arbeitsortumgebung sauberer zu machen. Zum Abschluss tauschten sich die Mitarbeiter beider Unternehmen bei einem gemeinsamen Imbiss in der Kantine von HanseWerk-Tochter SH Netz zu weiteren Nachhaltigkeitsthemen aus. Insgesamt war die Aktion ein voller Erfolg. Viele Beteiligte äußerten den Wunsch nach einer regelmäßigen Wiederholung und vergleichbaren ,Nachbarschaftsaktionen‘. Auch Passanten ist die Aktion nicht entgangen: „Wir wurden sogar von vorbeikommenden Autofahrern angesprochen und haben Applaus für unser Engagement erhalten.“, so Petra Lüning, die als Mitarbeiterin von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, an der Aktion teilgenommen hat.

Zur Initiative

„Unser sauberes Schleswig-Holstein“ ist eine Initiative, die darauf abzielt, die Umwelt in Schleswig-Holstein zu schützen und zu erhalten. Damit möchten die Beteiligten ein Bewusstsein für die Bedeutung eines sauberen und nachhaltigen Lebensraums schaffen und selbst einen kleinen Beitrag für eine saubere Umgebung leisten. SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, und comdirect sind stolz darauf, Teil dieser Aktion zu sein und einen Beitrag zum Umweltschutz in Schleswig-Holstein und insbesondere in Quickborn zu leisten.

Aktion der Stadt Quickborn

Auch die Stadt Quickborn beteiligt sich mit einem sogenannten „Frühjahrsputz“ an der landesweiten Aktion. Die Stadt lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich am Samstag, 23. März, um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Ziegenweg vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium einzufinden und die Quickborner Randgebiete von Müll zu befreien. Im Anschluss soll ein Imbiss in der Mensa des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums stattfinden. Weitere Informationen können bei der Stadt Quickborn, per E-Mail an veranstaltungen@quickborn.de, erfragt werden. HanseWerk-Tochter SH Netz und comdirect rufen auch ihre Belegschaft dazu auf, sich an der Aktion der Stadt zu beteiligen und auch die anderen Bereiche Quickborns sauberer zu machen.

Schleswig-Holstein Netz

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 450 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie sämtliche Standorte, ihre mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 klimaneutral stellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel den SH Netz Cup in Rendsburg, das härteste Ruderrennen der Welt.

