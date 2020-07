Sommermarkt auf Burg Satzvey auch im August

Fortführung des erfolgreichen Sommermarktes auf der mittelalterlichen Wasserburg +++ An drei weiteren Tagen im August Livemusik und Kinderprogramm +++ Gastronomie +++ Saisonale Produkte +++

Am Sonntag, dem 9. August, sowie am Wochenende des 15. & 16. Augusts steht die Burg Satzvey bei Euskirchen ganz im Zeichen sommerlichen Treibens: Der erfolgreiche Auftakt des ersten Sommermarktes und die große Nachfrage inspirierte die Patricia Gräfin Beissel GmbH, die Tore auf Burg Satzvey erneut für den Markt zu öffnen. Livemusik, über 70 Händler mit sommerlicher Dekoration sowie ein Kinderprogramm auf dem Gelände der mittelalterlichen Wasserburg laden Groß und Klein an diesen Tagen zum Verweilen ein. Selbstverständlich hat die Patricia Gräfin Beissel GmbH ein Hygienekonzept entwickelt, mit dem es möglich ist, auf dem weitläufigen Parkgelände den Sommermarkt auf der Burg auszurichten.

Ein umfangreiches Sommerprogramm für die ganze Familie

Auf dem großzügigen Gelände der mittelalterlichen Wasserburg finden sich Händler und Aussteller, die ein attraktives und vielfältiges Angebot bereithalten. Ein bunter Sommermarkt mit allerlei Waren und kulinarischen Angeboten wartet auf die Besucher sowie ein Programm für Kinder und Livemusik für die Eltern. Die kleineren Gäste haben Gelegenheit, sich in Riesenseifenblasen zu üben, zu basteln oder „der Fee“ zu bestaunen, während die Großen die Markt- und Handwerksstände und ihre vielfältigen Waren bewundern. Livemusik gibt es auch im Gutshof: Tom Drost wird hier zu sehen sein – ein Vollblutmusiker mit einem Repertoire aus keltischen Liedern, Rock und Pop.

Neben gastronomischen Ständen laden auch die Burgbäckerei und die Senfmühle zum Verweilen ein. Bei diesem Sommermarkt feiert die Gastronomie „Das Schnitzelhäuschen der Burg Satzvey“ ihre Neueröffnung mit leckeren hausgemachten Schnitzeln und Beilagen für jeden Geschmack.

Sonntag, 9. August, und Samstag & Sonntag, 15. & 16. August 2020, 12 bis 19 Uhr

Eintrittskarten an der Tageskasse: Kinder ab 4 Jahren 4 Euro, Erwachsene 8 Euro.

Kartenvorverkauf auch unter: https://www.rheinruhrticket.de/burg-satzvey.htmWeitere Informationen zur Burg Satzvey: www.burgsatzvey.de

