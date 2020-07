War das schon alles? – Eine Ermutigung, den Impulsen der Seele zu folgen

In ihrem ersten Buch „War das schon alles?“ geht die Autorin Andrea Tuma der Frage nach, wie man aus dem Alltag entfliehen und den viel zitierten Sinn des Lebens finden kann.

Die Autorin Andrea Tuma spricht mit ihrem Ratgeber „War das schon alles?“ nahezu alle Menschen an. Denn wer hatte noch nie das Gefühl, im Hamsterrad des Alltags gefangen zu sein? Häufig geht dieser Umstand mit dem noch diffusen Gedanken, dass sich etwas ändern sollte, einher. Doch was? Häufig stellt man sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob das schon alles war oder ob das Leben noch „mehr“ zu bieten hat. Die Autorin Andrea Tuma lädt ihre Leser an dieser Stelle ein, sich auf eine Reise zu begeben. Dabei ist keineswegs eine Urlaubsreise, sondern vielmehr eine nach innen führende Reise gemeint. Ziel dieser Reise ist es, zu erkennen wer man ist und welches Potenzial noch in einem steckt. Auf diese Weise kann man sein Leben (wieder) als sinnvoll erachten und die Freuden des Lebens (neu) entdecken.

Die Autorin Andrea Tuma ist studierte Betriebswirtin und arbeitete mehrere Jahre für ein internationales Unternehmen, bis sie ihr eigener persönlicher Entwicklungsweg zu ihrer heutigen Tätigkeit führte. Bereits seit 2012 unterstützt sie Menschen dabei, ihren Weg zu finden und zu gehen und dabei ihr ganz persönliches Potenzial zu entfalten. Tuma lässt sich in Seminaren, Aufstellungen und individuellen Sitzungen von ihrer Intuition leiten.

„War das schon alles?" von Andrea Tuma ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07279-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

